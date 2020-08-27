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Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 'Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?' tartışmaları devam ediyor. Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak yeni dizi Yeni Hayat; KargaSeven Pictures imzası ve Başak Soysal ile Cem Özduru yönetmenliğinde ekranlara taşınacak. Elif Usman’ın senaryosunu yazdığı dizi Kanal D televizyonunda izleyicilerin karşısına çıkacak.

İki aile arasında yaşanacakları anlatan dizide aile – aşk çatışması ele alınacak.

Yeni Hayat ne zaman başlayacak?


Perşembe günleri ekranlarda olması beklenen dizinin başlayacağı tarih için 26 Mart tarihi verilmişti. Koronavirüs nedeniyle başlayamayan dizi için henüz ‘Yakında’ ibaresi bulunuyor. İlk 2 bölümünün çekimleri yapılan dizinin Eylül ayı itibariyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Yeni Hayat dizisinin konusu ne?

Özel Kuvvetlerden ayrılan Adem’in karşısına fırsat çıkar. Adem’in tek görevi zengin bir iş adamı olan Timurt’un genç karısı Yasemin’i korumak olacaktır. Eski bordo bereli olan Adem teklifi onaylar. Adem ile Yasemin bambaşka dünyaların insanlarıdır ve nefretle başlayan ilişki imkansız bir aşka dönüşür. Adem ile Yasemin imkansız aşklarına rağmen duygularından vazgeçmezler. Adem’in karısı Nevin ise kocasını kaybetmemek ve ailesini koruyabilmek için ne kadar ileri gidebileceğini test ederken, Nevin ile Timur’un sınavı da ihanet olacaktır.

Yeni Hayat oyuncu kadrosu

Serkan Çayoğlu (Adem Şahin), Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan), Tayanç Ayaydın (Timur Karatan), Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin), İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan), Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin), Devrim Nas (Özgür Haseki), Aziz Caner İnan (Bekir Tosun), Nebil Sayın (Kunduzi), Ayşe Tunaboylu (Nesibe Toprak), Begüm Akkaya (Fatma Karagöz),  Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz), Övül Özbay (Bena Soydan Haseki), Seher Terzi (Melahat)



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:44
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Anahtar Kelimeler:
Yeni HayatKanal D
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