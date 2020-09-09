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Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

Kanal D ekranındaki ilk bölümünde 3 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan "Yeni Hayat" dizisi hakkında görüşler nasıl oldu? "Yeni Hayat" dizisinin genel hikayesini izleyiciler nasıl buldu? Seyircilerin Yeni Hayat dizisi hakkında yorumları ve görüşleri nasıldır?

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:29
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
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Yeni Hayat Dizisini İzleyiciler Nasıl Buldu?

Açıkçası Yeni Hayat dizisini perşembe günleri izlemek zorunda kaldım çünkü başka dizi yoktu. Hem oyunculuk hem de dizinin genel hikayesi olarak çok başarılı bir yapım olarak dikkatimi çekti. Hem oyuncuların yetenekleri hem de konunun ilginç ve sıra dışı olması, izleyicileri de benim gibi ekrana bağlamak zorunda kaldı. ‘Yeni Hayat’ beklediğim gibi çok iyi bir reyting ile yayına başlayacak.


Dizide rol alan Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk çok iyi bir çiftti. Dizi oyunda oyunu içeriyor. Bordo bereli eski bir asker olan Adem, özel operasyonlarda görev almış çok dikkatli bir kişidir. Yasemin Hanıma bakan ve işini çok ciddiye alan adem, mutlu bir evliliği olan eski bir asker. Koruduğu Yasemin, bir ikilemle karşı karşıyadır ve evlendiği adama zorbalık yapmakla boğuşan ve bir an önce çevresinden kaçmak isteyen ve kendini kaybetmek isteyen türden bir kişidir.

Yeni Hayat Dizisi Hakkında Yorum ve Görüşler?

Artık arkanıza yaslanıp diziyi tekrar etmeye gerek yok ama sürükleyici hikaye, Yeni Hayat dizisinin ilk bölümden çok görünür bir dizi olduğunu gösterdi. Bakalım Yasemin, içinde bulunduğu hayattan kurtulmak için ademi kendine aşık etmeyi başarırsa, bizi hangi gelişmenin beklediğini zamanla görelim.



Son Güncelleme: 09.09.2020 09:29
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Yeni HayatKanalD
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