İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Yeni Hayat dizisi final mi yapacak?

Ekim 30 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Yeni Hayat dizisi final mi yapacak? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Yeni Hayat dizisi final mi yapacak? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 30 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 12:58
Yeni Hayat dizisi final mi yapacak?
Takip Et:

Yeni Hayat Neden Final Yapıyor?

24 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Yeni Hayat dizisi maalesef ilk üç bölümde kendisini seyircilere hissettiremedi. Yeni Hayat dizisi 4. bölümde 2.4 puanla 12. sırada yer aldı ve aynı gün yayınlanan dizileriz gerisinde kalmaktan kendisini alıkoyamadı.

Yeni Hayat dizisinin reyting sıralaması düşük olduğundan kazanç sağlayan en son dizi olmuş durumda. Bu durumu göz önüne alınca Kanal D yönetimi de bu durumdan etkilenmekte. Eğer dizinin akıbeti böyle devam ederse erken final kapısı sonuna kadar diziye açılacak ve yayın hayatına son verilecek.


Bizler Yeni Hayat dizisi hakkında kötü diyemeyiz nedeni ise aynı gün yayınlanan başka programların belirli izleyicileri olmaları ve diziye şans tanımak istememeleridir.

Yeni Hayat Ne Zaman Final Yapacak?

Yeni dizi olan Yeni Hayat hakkında bizlerin ne zaman erken final yapacağı hakkında konuşmamız doğru olmaz. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerde aynı istatistikleri devam ettirmesi dizi için iyi bir şey olmayacak gibi duruyor. Bir ihtimal aynı düzeyde devam ederde kötü reyting alırsa kasım aylarına yakın final yapması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun çok güçlü olmasına rağmen bu denli izlenmemesinin nedeni ise senaryonun çok sıradan olup seyircilere ilgi çekici gelmemesi olabilir.



Son Güncelleme: 30.10.2020 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DDiziYeni Hayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bankadan TC kimlik numarası ile para çekme işlemleri
Emeklilere faizsiz 3 maaş avans desteği şartları ve detayları açıklandı
Rüyada deprem görmek ne demek, ne anlama gelir?
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Bankaların promosyon yarışı başladı!
Adıma açılmış dava var mı? İsim ile dava ve mahkeme sorgulama
İş Göremezlik raporu nasıl alınır? Geçici ve kalıcı raporların maaşları ne kadar?
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
Kasım Ayı Fed ve PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Merkez Bankası PPK ve FED toplantı tarihi
Eve rüzgar gülü sistemi kurarak elektrik üretimi nasıl yapılır?
Gönül Dağı dizisi 31 Ekim Cumartesi neden yayınlanmıyor?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.