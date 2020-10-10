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Yeni Hayat dizisi erken final mi yapacak?

Kanal D ekranlarından geçen hafta itibariyle yayınlanmaya başlayan Yeni Hayat dizisi izleyicinin en çok sevdiği diziler arasına girmeye başladı. Vatandaşlarımız Yeni Hayat dizisinin ne zaman biteceğini ve final yapacağını merak ediyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:28
Yeni Hayat dizisi erken final mi yapacak?
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Geçen hafta Kanal D ekranlarından yayınlanmaya başlayan ve izleyicinin beğenisini kazanan Yeni Hayat dizisi izleyicinin en çok sevdiği diziler arasına girmeye başladı. Vatandaşlarımız Yeni Hayat dizisinin ne zaman biteceğini ve final yapacağını merak ediyor.

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Yeni Hayat dizisi izleyicinin beğenisini kazansa da reytingler çok kötü durumdadır. Dizinin reytingleri bu şekilde devam ederse 3 aya kalmadan dizinin yayından kaldırılacağı düşünülmektedir. Dizi büyük umutlarla ekranlara gelmişti. Dizinin 9-10 bölümden sonra final yaparak yayın hayatına son vermesi bekleniyor.


Yeni Hayat dizisi, Kanal D ekranlarından her Perşembe günü yayınlanıyordu. Dizinin başlama saati 20:00 olarak belirlenmişti. Dizi Kanal D ekranlarında gece saat 23:45’e kadar izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yeni Hayat Dizisi Finali Ne Zaman?

Reyting oranları düşük olan dizinin Kasım veya Aralık ayında final yapması beklenmektedir. Dizinin kötü olması senaryonun kötü olmasından kaynaklanan bir durumdur. Dizinin senaryosu izleyicide hiçbir merak uyandırmıyor. Bir sonraki sahneyi zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bundan dolayı izleyiciler de bir süre sonra sıkılıyor.



Son Güncelleme: 10.10.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
Yeni HayatKanal DDizi
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