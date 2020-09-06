Yeni Hayat dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Yeni Hayat devam eder mi?

Yeni Hayat Ne Zaman Final Yapacak? Kaç Bölüm Yayınlanacak?

Ne yazık ki salgın dönemine denk gelen Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği "Yeni Hayat" dizisi yeni umutlar vermiş ve tüm izleyicileri hayal kırıklığına uğratmıştır. İki hafta önce seyirciyi kazanmayı hedefleyen "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Mucize Doktor" gibi rakiplerle başlayan "Yeni Hayat" dizisi, milli maç ile aynı zamana denk geldi. Fox TV 2020'de 7. Koğuş dizisindeki rekor kıran Mucizesini ilk kez ekrana getirdiğinde, çok az izleyici "Yeni Hayat" ı izlemek için kaldı.

İlk bölümdeki "Yeni Hayat" dizisinin reytingleri 3'ten azdı. "Yeni Hayat" dizisinin yapımcı ve oyuncularının en üzücü yanı düşük reytingler değil, zalim ama meşru seyircilerin eleştirileridir. "Yeni Hayat" dizisinde düşük reytinglerin yanı sıra yüzlerce eleştiri de aldı ve işler kaotik bir hal aldı.

Yeni Hayat Dizisi Eski Diziler Karşısında Çaresiz

Perşembe, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova gibi 10'un üzerinde puan alan iki dizinin rakibi olduğu için sezonun en zor gecelerinden biri. Elbette birçok izleyici Yeni Hayat dizisine rakip dizilerle rekabet etme şansı vermedi ve Yeni Hayat'ın erken finallere gireceğini tahmin etti.

Yeni Hayat Senaryosu Sınıfta Kaldı

Dizinin başında seyirci en çok sahneyi aldı, oyunu fazla izlemediler. Her halükarda hiçbir seyirci "Yeni Hayat" dizisindeki oyuncuları eleştirmedi. Her halükarda "Yeni Hayat" dizisinde çok az profesyonel oyuncu var, sanırım hepsi ilk bölümü çektiler ama maalesef seyirciyi çekecek bir etken bulamadılar.

Evli Kadın Evli Erkek

Yeni Hayat dizisinin ikinci bölümünü kaç kişi merak etti, ben şahsen ben de pek çok izleyici gibi merak etmedim çünkü dizinin heyecan verici bir senaryosu yok, şimdiden duyuruldu; dizinin artık günahı yok. Yasemin, Ademe aşık olup Adem’in hata yapmasını beklerken, hata yapacak kişi Nevin olacaktır. Çok benzer. Olumsuz yanı, senaristin seyirciden bir sır saklamamasıdır. Tüm sırlar ve şeyler kendi kendini açıklayıcıdır. Seyirci neden bir sonraki bölümü merak ediyor ki?

Evli kadın ve erkeklerle ilişkileri meşrulaştırmaya dayanan Yeni Hayat dizisinde Nevin'in masum olmadığı ve Timur'un aslında bir psikopat ve katil olduğu ortaya çıksa da evli erkek ve kadın sevgisinden dolayı bu bahaneler haklı gösterilmiyor. Aslı Pamuk ve Serkan Çayoğlu çok iyi görünüyorlar ve enerji tutuyorlar ama senaryo ve hikaye gerçekten berbat.

Yeni Hayat Ne Zaman Final Yapacak?

Finalin Yeni Hayat dizisinin 7. veya 8. bölümüne ulaşması bekleniyor. Pek çok eleştirmen gibi Perşembe akşamı da devam edecek olan Yeni Yaşam senaryosuna şans vermiyoruz.

Yeni Hayat Kaç Bölüm Yayınlanacak

Yeni Hayat dizisi, yeni sezonun rakibi dizinin sezon başında hala 2 reytingden az olması durumunda 7-8 bölümlük ekranda kalabilecek.