Yeni dizi Menajerimi Ara'nın tekrar bölümlerinin yayın saati ve günleri belli oldu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Menajerimi Ara ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler dizinin tekrar bölümlerini araştırmaya başladı. Dizinin ilk bölümü reytinglerde zirveye oturdu.
Menajerimi Ara dizisi tekrarları hangi gün saat kaçta?
Yeni dizinin ilk bölümü Salı günü saat 20:00’de yayınlandı. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu oldukça dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay Kıraç’a, Canan Ergürder Feris’e, Fatih Artman Çınar’a, Ahsen Eroğlu Dicle’ye, Deniz Can Aktaş Barış gibi başarılı isimler yer alıyor.
Menajerimi Ara dizisi tekrarı ne zaman?
Salı günü yayınlanan ilk bölümün ardından ses getiren dizinin ilk bölümünü izleyemeyen kişiler dizinin tekrar bölümünü araştırmaya başladı. Dizinin tekrar bölümü yayınlandığı günün akşamı saat 22:30’da tekrar yayınlandı. Dizi reytinglerde zirvede yer aldı.
Menajerimi Ara dizisi tekrarları gün ve saatleri
Menajerimi Ara dizisinin yayın saatleri şu şekildedir;
25 Ağustos Salı Saat 22.30
27 Ağustos Perşembe Saat 20.00
28 Ağustos Cuma Saat 20.00
29 Ağustos Cumartesi Saat 10.30
30 Ağustos Pazar Saat 20.00
Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm ne zaman?
Dizinin yeni bölümü 1 Eylül Salı günü yayınlanacak. Dizi her hafta Salı günleri saat 20:00’de izleyici karşısında çıkacak.