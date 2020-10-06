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Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!

TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Kırmızı Oda’daki karakterlerden bazıları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Son olarak Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü araştırılan isimler arasına girdi…

06 Ekim 2020 Salı 23:14
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
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TV 8 ekranlarının yeni gözde dizisi olan Kırmızı Oda’daki karakterlerden bazıları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Naz-Ceyda ve Sibel üçlüsü de dizinin en çok dikkat çeken karakterleri arasında yer aldılar. Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünde Naz’ın babası Ahmet ile aralarında oldukça ilginç bir diyalog geçti. Emre Kınay’ın canlandırdığı Ahmet karakteri, onun ilk eşinden olan kızını canlandıran Naz’ın kendisine annesiyle ilgili gerçeği söylediğinde göz yaşlarına hakim olamadı. Naz annesinin, babası yüzünden kanser olduğunu Ahmet’e söylediğinde Ahmet, eski eşine dönmek istedi. Ahmet’in eski eşini ise Ceyda karakteri canlandırıyordu.

Kırmızı Oda Ceyda Kimdir?


Kırmızı Oda dizisindeki Ceyda karakteri Ahmet’in eski eşi ve Naz’ın annesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceyda daha sonraki eşi nedeniyle üzüntüden kanser olmuştur. Naz bunu asıl babası Ahmet’e söylediğinde Ahmet Ceyda ile daha yakın olmayı ister.

Kırmızı Oda Sibel Kimdir?

Kırmızı Oda dizisindeki Sibel karakteri ise Ahmet karakterinin ikinci eşini canlandırmaktadır. Ahmet’e kendini önemli biri gibi hissettiren Sibel karakterini Defne Bölükbaşı canlandırmaktadır. Defne Bölükbaşı 1991 senesinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde almıştır.



Son Güncelleme: 06.10.2020 23:14
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