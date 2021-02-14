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Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler

Kırmızı Kamyon dizisine olan merak günden güne artıyor. İzleyiciler dizinin müziklerini de merak ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 22:13
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
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Show TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kırmızı Kamyon itfaiye erlerinin mücadelelerini, canlarını görmezden gelerek alevlerle boğuşmalarını ve insanları kurtarma çabalarını anlatıyor. Dram tarzında olacak olan bu dizi itfaiye erlerinin bilmediğimiz, görmediğimiz yanlarını konu alıyor. Dizinin tanıtım fragmanında çalan şarkı ise izleyicilerin tüylerini diken diken yaptı.

Dizinin tanıtım fragmanında çalan “Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver” türküsü dinleyenleri meraklandırdı. Türkü Rumeli yöresine ait bir parçadır. Türkünün söz yazarı Hüseyin Yaltırık’tır. Aynı zamanda Selanik türküsü olarak da geçer. Türküyü seslendiren ise Melisa Şirin olarak tahmin ediliyor.

Kırmızı Kamyon Aman Ölüm Zalim Ölüm Şarkısı Sözleri;

Çalın davulları çaydan aşaya aman

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşaya

Koyun sularımı kazan dolunca aman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Selanik içinde selam okunur aman

Selamın sedası bre dostlar cana dokunur

Gelin olanlara kına yakılır aman

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

Selanik Selanik viran olasın aman

Taşını topracını seller alsın

Sen de benim gibi yarsiz kalasın aman…

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

 

Dizi de çalan jenerik müziğin ise diziye özel olarak yazılmış olabileceği düşünülüyor.

Show TV’nin yeni dizisi daha önce konu edinilmemiş bir dizidir. Şu ana kadar itfaiye erlerinin konu edinildiği bir dizi yapılmamıştı.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıKamyonDiziMüziğiDizi
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