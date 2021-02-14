Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler

Show TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kırmızı Kamyon itfaiye erlerinin mücadelelerini, canlarını görmezden gelerek alevlerle boğuşmalarını ve insanları kurtarma çabalarını anlatıyor. Dram tarzında olacak olan bu dizi itfaiye erlerinin bilmediğimiz, görmediğimiz yanlarını konu alıyor. Dizinin tanıtım fragmanında çalan şarkı ise izleyicilerin tüylerini diken diken yaptı.
Dizinin tanıtım fragmanında çalan “Aman ölüm zalım ölüm üç gün ara ver” türküsü dinleyenleri meraklandırdı. Türkü Rumeli yöresine ait bir parçadır. Türkünün söz yazarı Hüseyin Yaltırık’tır. Aynı zamanda Selanik türküsü olarak da geçer. Türküyü seslendiren ise Melisa Şirin olarak tahmin ediliyor.
Kırmızı Kamyon Aman Ölüm Zalim Ölüm Şarkısı Sözleri;
Çalın davulları çaydan aşaya aman
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşaya
Koyun sularımı kazan dolunca aman
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik içinde selam okunur aman
Selamın sedası bre dostlar cana dokunur
Gelin olanlara kına yakılır aman
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Selanik Selanik viran olasın aman
Taşını topracını seller alsın
Sen de benim gibi yarsiz kalasın aman…
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
Dizi de çalan jenerik müziğin ise diziye özel olarak yazılmış olabileceği düşünülüyor.
Show TV’nin yeni dizisi daha önce konu edinilmemiş bir dizidir. Şu ana kadar itfaiye erlerinin konu edinildiği bir dizi yapılmamıştı.