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Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?

Ekranlara yeni bir soluk daha geliyor. Yaz sezonunu geride bıraktığımız şu günlerde diziler de kaldığı yerden devam etmek için ekran başında olmaya başladı. Ekran karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yeni dizi için de heyecan doruklarda. Bu dizilerden bir tanesi de Fox TV ekranlarında çok yakın bir zamanda ekrana gelecek olan yeni dizi Kanunsuz Topraklar. Peki Kanunsuz Topraklar dizisinde ne anlatılmak isteniyor? Dizinin konusu nedir? işte diziye dair bütün detaylar..

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:22
Yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın konusu nedir?
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Muhteşem hazırlanmış bir senaryo ile seyirci karşısına çıkmak için planlanmış olan Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk bölüm yayın tarihinin belli olması ile beraber pek çok sayıda ki dizi sever tarafından yeni dizinin konusunun ne olduğu merak edilmeye başladı. Dizi severler intenet platformları üzerinden Kanunsuz Topraklar dizisinin konusunun ne olduğuna dair araştırma yapmaya başladılar. Peki Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu nedir? Dizide ne anlatılmak istenmektedir? Yeni dizi Kanunsuz Topraklar ‘ın hikayesi nedir? şeklinde merak konusu olan pek çok sorunun yanıtları araştırılmaya başlandı. Bizde bu haberimizin içeriğinde siz değerli okuyucularımıza kulak verdik ve Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Kanunsuz Topraklar ‘ın konusunun ne olduğunu ve diziye ait daha pek çok merak edilen detayları da araştırarak haberimizin konusunda yer verdik.

Ekranların yeni dizisi Kanunsuz Topraklar ‘ın konusu nedir?

Pek çok sayıda ki dizi sever son derece güçlü oyuncu kadrosu ile birlikte tanıtım fragmanının da yayınlanması ile beraber konusu ile de büyük bir ilgi odağı haline gelmeyi başarmış olan Kanunsuz Topraklar dizisinde anlatılacak olan ana konuyu merak etmektedir. Dizi, 1939 yılında maden şehrimiz olan Zonguldak ‘ta bir kasabada maden işçisi olarak çalışmakta olan Davut karakterinin kardeşleri ile ve ailesi ile birlikte sürdürmekte olduğu son derece mütevazi olan orta halli aile hayatını izleyicilere sunuyor. Maden ocağının sahibi olan Paşazade Malik Bey ise çok zengin ve nüfuzlu bir adamdır. Maden ocağında çalışmakta olan Davut ile onun ile beraber pek çok çalışan da yağmurun çok fazla yağdığı bir günde uyarılarda bulunmalarına karşın Malik Bey onların yaptıkları uyarıları pek fazla dikkate almıyor ve sonuç olarak da büyük bir kazanın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yağan yağmur sonrasında çöken maden ocağının ardından da Davut ile beraber pek çok işçi de var olan bu düzene karşı çıkmaya karar vererek başkaldırmaktadırlar. İşte tam bu sırada da olaylar iyice çığırından çıkacaktır. Malik Bey başkaldıranların başı olan Davut için çok farklı şekillerde hazırladığı pek çok teklifi sunacak ve onu başkaldırıştan vazgeçirmeye çalışacaktır. Maden ocağının sahibi olan Malik Bey ‘in kızı olan Gülfem de hayatın içinde ki pek çok gerçekten uzak tutularak büyütülmüş olan bir kızdır. Gülfem; ele avuca sığmayan, hiçbir şekilde söz dinlemeyen, laftan anlamayan, kaba saba olan bir karakterdir. Gülfem, sürekli olarak babası ile tartışma içinde olan Davut ‘a ise zaman geçtikçe farklı hisler beslemeye başlayacaktır. Ancak, zengin bir maden sahibi olan Malik Bay ise kızı Gülfem için son derece zengin bir maden ocağı patronu olan Ali Gedik ile evlenerek bir yuva kurmasının planlarını yapmaktadır.

Gülfem ile Davut arasında ki aşk bu sezonda bomba etkisine neden olacak!

Ekranlara gelmesi beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde, eski zamanlarda bir maden ocağı işçisi olarak çalışmakta olan ve çalıştığı maden ocağının patronunun kızına karşı farklı duygular besleyen Davut karakteri ile patronun kızı olan Gülfem karakteri arasında yaşanacak olan son derece çekişmeli geçen bir aşk hikayesi konu edilmektedir. Kanunsuz Topraklar dizisi birçok dizi sever tarafından da oldukça merak içinde yayınlanması için beklenmektedir. Fox TV ekranlarının yeni dizisinin tanıtım videosunun da yayınlanması ile birlikte pek çok izleyici de Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu kadar dizide yer alan oyuncu kadrosuna dahil olan isimleri de merak ediyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayın tarihine ait bütün detayları Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi yayın tarihi ne zaman? Başlığına sahip olan haberimizin içeriğinden ve dizide rol alan oyuncu kadrosuna ait olan bütün detayları da Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan oyuncular kim? Adlı haberimizin içeriğinden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme: 11.12.2021 00:22
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