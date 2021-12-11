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Yeni dizi '' Elbet Bir Gün '' konusu nedir?

Yaz sezonun bitişi ve yeni dizi sezonunun başlaması ile birlikte televizyon dünyasında birçok dizi ekran başına gelerek seyirci ile buluşurken yayınlanacak olan birçok dizinin de ilk bölüm heyecanına sayılı günler kaldı. Yayın tarihini bekleyen diziler arasında da Fox TV ‘nin yeni yapımlarından bir tanesi olan Elbet Bir Gün dizisi yer alıyor. Peki Elbet Bir Gün dizisinin konusu nedir? Dizide hangi konular üzerinde durulacak? İşe detaylar..

11 Aralık 2021 Cumartesi 11:03
Yeni dizi '' Elbet Bir Gün '' konusu nedir?
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Yaz sezonun bitişi ve yeni dizi sezonunun başlaması ile birlikte televizyon dünyasında birçok dizi ekran başına gelerek seyirci ile buluşurken yayınlanacak olan birçok dizinin de ilk bölüm heyecanına sayılı günler kaldı. Yayın tarihini bekleyen diziler arasında da Fox TV ‘nin yeni yapımlarından bir tanesi olan Elbet Bir Gün dizisi yer alıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanması beklenen hem işlediği konusu hem de oyuncu kadrosu ile son derece dikkat çekici bir yapım olan ‘’ Elbet Bir Gün ‘’ dizisi pek çok dizi sever kişi tarafından da merak edilemeye başlandı. Dizi severler intenet platformları üzerinden yeni dizi ‘’ Elbet Bir Gün ‘’ işlediği konunun ne olduğunu merak ediyor ve arama motorlarına Elbet Bir Gün dizi konusu ne? Elbet Bir Gün dizisi ne anlatacak? Fox TV Elbet Bir Gün dizi konusu nedir? şeklinde ki soruları sorarak cevapların bulmaya çalışmaktadır. Biz de bu haberimizin içeriğinde siz değerli okurlarımız için bütün bu soruların cevaplarını araştırdık ve detayları ile birlikte haberimize konu edindik. Hadi gelin birlikte okuyalım..

Fox TV Elbet Bir Gün dizi konusu nedir?

Hem oyuncu kadrosu hem de işleyeceği konusu ile Elbet Bir Gün dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yeni yapımlardan bir tanesi. Dizinin iddialı konusu yanı sıra seyirci karşısına çıkması için de yayınlanacak olan ilk bölüm tarihini belirleme çalışmaları devam ediyor. Hl böyle olunca birçok kişi tarafından da Elbet Bir Gün dizisinde işlenecek olan ana konu bir hayli merak konusu olmaktadır. Elbet Bir Gün dizisinde, birbirine çok aşık olan iki kişinin evlilik hayatı yaşarken sürprizler ile dolu olan bir hikaye ile birlikte ekran karşısına çıkarak seyirciye merhaba demesi bekleniyor. Dizide başrol olarak Gizem Kılıçlı karakterine güzel oyuncu Sinem Ünsal, Mehmet Kılıçlı karakterine de yakışıklı oyuncu Burak Yamantürk hayat verecektir. Dizide ise, bu iki karakterin her ne kadar birbirlerine hem aşk ile hem de tutku ile bağlı olsalar bile geçmişlerinde yaşanan ve günümüze kadar da uzanmış olan sırları hem evlilik hayatlarını hem de tutku ile aşk ile dolu olan sevgilerini seyirciye sunacaktır. Son derece heyecan dolu bir aşk hikayesinin anlatılacağı Elbet Bir Gün dizisi, içinde yer alan muhteşem oyuncu kadrosu ile de şimdiden bizleri heyecanlandırmaya başladı. Dizinin yayınlanacağı ilk bölüm tarihinin henüz beli olmayışından dolayı bu konuda ki gerekli olan bütün çalışmalar devam ederken pek çok kişinin de daha dizi başlamadan şimdiden diziye dair birçok konuda merak içinde olduğu ve araştırma yaptığı da gözlerden kaçmadı.

 Sırlar ve gizemler ile dolu olan bir hikaye adeta nefesinizi kesecek!

Çekim aşamaları devam eden Elbet Bir Gün dizisinde güzel oyuncu Sinem Ünsal ‘ın canlandıracağı karakter yaşamış olduğu büyük bir can korkusundan dolayı eniştesi olan Cemil ‘in yanına kaçıyor. Sonra da doğduğundan itibaren kullanmakta olduğu asıl adı olan Feride ‘yi Gizem olarak değiştiriyor ve böylelikle de kendisine yeni bir hayat kurarak bir evlilik yapıyor ve yaptığı bu evlilik hayatı boyunca da çok mutlu zamanlar geçiriyor. Gizem, bir televizyon programında bütün ailesinin öldürüldüğünü ve eniştesi olan Cemi ‘in de hem onun hem de sevdiği adam ile kaçan ablası Nesime ‘nin peşinden gittiğini öğreniyor. Böylelikle de yıllar öncesinde yolları ayrılan abla ile kardeş Nesime ve Feride ‘nin yolları yeniden kesişmektedir. Gizem ile ablasının gerçek kimliklerinin farklı olmasından dolayı, geçmişte yaşanan olayların yeniden gün yüzüne çıkması ile şu anda yaşamakta oldukları hayatlarında gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasında ve Gizem ‘in kocası Mehmet ‘in de eşinin kendisinden gizlemiş olduğu geçmişi ile ilgili sırları merak etmeye başlamasını konu edinmektedir. Dizide daha çok sırlar, aşk ve gizem dolu bir hikaye anlatılmaktadır ve Elbet Bir Gün dizisinin Eylül ayı içerisinde ekranlara gelerek seyircisi ile buluşması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.12.2021 11:03
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