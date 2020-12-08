İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri

Acun Ilıcalı tarafından ortaya konan Exxen platformunun 2021 senesinin başından itibaren kullanıma açılacağının ifade edilmesi ardından ilk dizilerinden birinin de Öğrenci Evi olacağı açıklandı. Konusuyla merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosu da merak edilenler arasında yer aldı...

08 Aralık 2020 Salı 19:20
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Netflix, BluTV gibi platformlara rakip olarak ortaya koyduğu Exxen platformunda hazırlıklar devam ediyor. 2021 senesinin başından itibaren izleyicilere yeni içerikler sunmaya başlayacak olan Exxen platformu üzerinde yayınlanacak yapımlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak platformda yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisinde hangi oyuncuların yer alacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Öğrenci Evi dizisi oyuncuları

Öğrenci Evi konusu

Dizinin konusuna bakıldığında ise, lüks bir villada hayatları kesişen 3 öğrencinin yaşadıkları anlatılacak. Öğrencilerin evde yaşadıkları hayat ve onların özel hayatları konu edilecek. Öğrenci evlerinde genellikle komik sahnelerin ortaya çıktığı için yapılan tahminlere göre dizinin komedi kategorisinde yer alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Exxenöğrenci Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları
Maide'nin Altın Günü filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı, Şef Sinem Çapraz Kimdir? Programın İletişim Bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Ceren Yüksekkaya kimdir? Ela karakteri kimdir?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Zümrüdüanka Zümrüt kimdir? Ceren Yılmaz hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisindeki Azimet karakteri kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?
TEB'den düşük faizle kredi borç transferi kampanyası
Şokta hafta sonu 7-10 Mart 2020 kampanyalı indirimli ürünler kataloğu
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Bir Annenin Günahı 1. bölümden tanıtım fragman yayınlandı
Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? Taksit sayısına göre kredi hesaplaması!
'Saygı- Bir Ercüment Çözer Dizisi'nden ilk fragman geldi! BluTV Nejat İşler dizisi ne zaman başlayacak?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?
Zümrüdüanka Ülfet kimdir? Hatice Aslan hakkında bilgiler
MasteChef Türkiye'de yarışan Uğur Deniz Yılmaz niçin yarışmadan elendi?
7256 Bağkur prim borcu yapılandırması başladı! Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor
Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kimdir? Gaffur karakterinin eşi Kimdir? Gaffur'un boyu kaç cm?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.