Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Netflix, BluTV gibi platformlara rakip olarak ortaya koyduğu Exxen platformunda hazırlıklar devam ediyor. 2021 senesinin başından itibaren izleyicilere yeni içerikler sunmaya başlayacak olan Exxen platformu üzerinde yayınlanacak yapımlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak platformda yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisinde hangi oyuncuların yer alacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Öğrenci Evi dizisi oyuncuları

Öğrenci Evi konusu

Dizinin konusuna bakıldığında ise, lüks bir villada hayatları kesişen 3 öğrencinin yaşadıkları anlatılacak. Öğrencilerin evde yaşadıkları hayat ve onların özel hayatları konu edilecek. Öğrenci evlerinde genellikle komik sahnelerin ortaya çıktığı için yapılan tahminlere göre dizinin komedi kategorisinde yer alması bekleniyor.