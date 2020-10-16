Yeni Bir Ev’e nasıl başvuru yapılır? Star TV Yeni Bir Ev yarışması başvuru formu

Star TV ekranlarının yeni yarışma programı Yeni Bir Ev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Evrim Akın’ın sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın konsepti de bir hayli dikkat çekti. Yarışmada her hafta yarışmacılar kendilerine verilecek bütçeyle evlerini dekore etmeye çalışacak.

Yarışmada haftanın birincileri büyük ödül için bir sonraki adıma geçmeye hak kazanacak. Yarışmanın kazananına ise bir daire verilecek.

Nasıl başvuru yapılır?

Yarışmanın ödülü bugüne kadar verilen en büyük ödüllerden biri olurken çok sayıda kişi yarışmaya nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı. Yarışmaya başvuru yapacak kişilerde ev dekorasyonu konusunda deneyimli ve kendine güvenen kişilerin olması gerekmektedir.

Başvuru formuna nasıl ulaşılır?

Yarışmaya başvuru yapacak kişiler öncelikle programın başvuru formunda yazan bilgileri okumaları ve bu bilgilere uygun olup olmadıklarını değerlendirmesi gerekmektedir. Yarışmada çiftler birlikte yarışacakları için aranan ilk şart evli olmaktır.

Yarışmanın başvuru formuna Star TV resmi hesabından ulaşabilirsiniz. Öte yandan başvuru formunda yarışmacılar kendisinin ve eşinin bilgilerini eksiksiz olarak doldurmalıdır. Ayrıca formda yarışmacıların fotoğrafları ve kişisel bilgilerinin de girilmesi istenmektedir.

Formda eşinizle aranızda tartışma sebepleri, eşinizin sizi takdir ettiği noktalar gibi ilişkiniz hakkında özel bilgilerin de girilmesi isteniyor.

Hafta içi her gün yayınlanacak olan programda her gün bir çift yarışacak haftanın birinci büyük ödülde yarışmaya hak kazanırken aynı zamanda haftanın ödülü olan 10 bin lirayı da kazanacak. Yeni Bir Ev Yarışması başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/program/yeni-bir-ev/basvuru