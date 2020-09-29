Yeni Bir Ev yarışma programına başvuru nasıl yapılır? Büyük ödül ne?

Evrim Akın’ın sunacağı yeni program Yeni Bir Ev programına başvurmak isteyenler için detaylı bilgiler paylaşıldı. WhatsApp iletişim hattı üzerinden iletişime geçilebilen programa başvurular dijital sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Yeni Bir Ev yarışması başvuru formu

Star TV’nin yeni yarışma programı Yeni Bir Ev programında yarışmacılar evlerini yeniden dekore edecek. Evini en güzel dekore eden kişinin kazanacağı yarışmaya katılmak isteyen kişiler, Star TV intenet sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabiliyor.

Yeni Bir Ev yarışmasına nasıl katılırım? Yarışmanın şartları nelerdir?

Yeni Bir Ev yarışma programına katılmak isteyen kişiler intenet üzerinden veya WhatsApp ihbar hattı üzerinden yarışmaya başvuru yapma hakkına sahipler. Yarışmaya katılacak kişilerin başvuru formunu doldurması zorunludur. Formda yer alan kimlik bilgileri eksiksiz ve doğru yazan kişilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Yeni Bir Ev yarışması büyük ödül nedir?

Ailevi konularda da soruların bulunduğu başvuru formunda, çocuk sayısı, evlilik durumu vs. gibi konular hakkında sorulara cevap verilmelidir.

Hafta içi her gün yayınlanacak programda her gün farklı bir yarışmacı yarışacak. 5 günün sonunda en güzel evi dekore eden kişiler 10.000 TL’lik büyük ödül verilecek. Kişiler dilerse 5 hafta sonunda olacak büyük final için yarışmayı kabul edebilecek. Büyük finalde başarıyı elde eden kişiye ise ev hediye edilecek.

Yeni Bir Ev yarışması format bilgileri

Yarışmada 5 kişi yarışacak. Yeni Bir Ev programı adı altında evini en güzel dekore eden kişi haftanın sonunda 10.000 TL ödül ile yarışmayı terk edebilecek. Eğer kişi büyük finalde yarışmak isterse ödülü almayıp 5 haftanın sonundaki büyük finalde yarışacak. Bu yarışta galip gelen kişiye ise ev verilecek.