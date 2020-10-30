Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Star TV ekranlarının yeni yarışma programı Yeni Bir Ev 19 Ekim’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni programın sunucusu ve yarışmacıları merak ediliyor. Hafta içi her gün saat 16:30’da yayınlanacak olan gündüz kuşağı programını Evrim Akın sunacak.

Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir?

Yarışmanın oldukça ilginç bir konsepti bulunuyor. Yarışmada 5 kişiye 100 bin lira bütçe verilecek ve bu bütçe ile kendi zevklerine göre evler dekore edilecek. Yarışmacılar bu bütçeyle sadece mobilya ve ev eşyası almayacak aynı zamanda evde çalışacak ustalara da bütçe ayırırken, ustaları da kendi isteklerine göre yönlendirerek istedikleri yapıyı oluşturmaya çalışacak. Haftanın birincisi büyük final yarışmaya hak kazanacak.

Yarışmanın sunucusu Evrim Akın daha önce Çocuktan Al Haberi programının da sunuculuğunu üstlenmişti. 1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Akın, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Sektöre oyuncu olarak başlayan Akın Alemin Kralı dizisiyle adını duyurmuştu. Güzel oyuncu ilerleyen yıllarda sunuculuk kariyerine hız verdi ve şimdide Yeni Bir Ev adlı yarışmanın sunuculuğunu yapacak.

Yeni Bir EV ilk hafta yarışmacıları

Yarışmanın ilk haftasında yer alacak yarışmacılar henüz açıklanmadı.