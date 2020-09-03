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Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!

Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu! Güzel oyuncu yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Bir Ev programının sunuculuğunu üstlenecek…

03 Eylül 2020 Perşembe 16:18
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
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Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Bir Ev isimli programın sunucusu sonunda belli oldu. Güzel ve deneyimli oyuncu Evrim Akın yayınlanacak olan Yeni Bir Ev programının sunucusu olarak kamera karşısına geçecek.


Programın hafta içi her gün ekranlardaki yerini alması ve gündüz kuşağı kapsamında izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor. Bir dekor yarışması olarak izlenecek olan programın sunuculuğu ise Evrim Akın tarafından gerçekleştirilecek.

Evrim Akın Kimdir?

Evrim Akın 1979 senesinde doğmuştur. Tiyatro ile oyunculuk kariyerine başlayan başarılı oyuncu ilk olarak Eltiler isimli dizide Hande karakterini canlandırdı. Daha sonra Kimsecikler filminde Ayşegül, Şaşkın filminde Zeynep ve Köstebekgiller Perili Orman filminde Şehnaz Şıkır olarak beyaz perdelerde izlenmiştir. Ayrıca İmparator, Nisan Yağmuru, Canım Kocacığım, Avrupa Yakası, Bez Bebek ve Alemin Kralı dizilerinde oyunculuk yapmıştır. Aşağıdaki kısımda Evrim Akın’ın yer aldığı programlar da sıralanmıştır.

  • İbo Show
  • Akşam Yıldızı
  • Güldür Bakalım
  • Koca Kafalar
  • Uzman Avı
  • Evrim Akın İle Ev Kuşu
  • Piramit
  • Çocuktan Al Haberi


Son Güncelleme: 03.09.2020 16:18
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SunucuStar Tv
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