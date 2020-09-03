Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Bir Ev isimli programın sunucusu sonunda belli oldu. Güzel ve deneyimli oyuncu Evrim Akın yayınlanacak olan Yeni Bir Ev programının sunucusu olarak kamera karşısına geçecek.

Evrim Akın Kimdir?

Programın hafta içi her gün ekranlardaki yerini alması ve gündüz kuşağı kapsamında izleyicilerin beğenisine sunulması bekleniyor. Bir dekor yarışması olarak izlenecek olan programın sunuculuğu ise Evrim Akın tarafından gerçekleştirilecek.

Evrim Akın 1979 senesinde doğmuştur. Tiyatro ile oyunculuk kariyerine başlayan başarılı oyuncu ilk olarak Eltiler isimli dizide Hande karakterini canlandırdı. Daha sonra Kimsecikler filminde Ayşegül, Şaşkın filminde Zeynep ve Köstebekgiller Perili Orman filminde Şehnaz Şıkır olarak beyaz perdelerde izlenmiştir. Ayrıca İmparator, Nisan Yağmuru, Canım Kocacığım, Avrupa Yakası, Bez Bebek ve Alemin Kralı dizilerinde oyunculuk yapmıştır. Aşağıdaki kısımda Evrim Akın’ın yer aldığı programlar da sıralanmıştır.