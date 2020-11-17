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Yeni Bir Ev Programı neden final yaptı? Programın yeniden başlama ihtimali var mı?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ev dekorasyonu içerikli "Yeni Bir Ev" yarışma programının final yapmasının ardından programın hayranları neden final yaptıklarını merak ediyor. Program yeniden başlayacak mı? Final yapmasının nedeni ne?

17 Kasım 2020 Salı 22:28
Yeni Bir Ev Programı neden final yaptı? Programın yeniden başlama ihtimali var mı?
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Yeni Bir Ev Neden Bitti Final Yaptı?

Star TV ekranında yayın hayatına başlayan ve büyük beklentilerle başlayan Yeni Bir Ev programı yayın hayatına son vererek final yaptı. Hafta içinde ekranlarda olan programın sunuculuğunu Evrim Akın yapmaktaydı. Son dönemlerde ekranlara gelen programlar az reyting almaktaydı. Az reyting alan programlarda biri de Yeni Bir Ev programı oldu ve final yapması kaçınılmaz oldu.

Yeni Bir Ev Programı Devam Edecek Mi?


Star TV ekranlarında yayınlanan Yeni Bir Ev programı 13 kasım günü son bölümünü yayınladı. 16 Kasım günü programın ekranlarda olup olmayacağı ise merak konusu oldu. 13 Kasım günü final yapan Yeni Bir Ev programı bundan sonra ekranlarda olmayacak. Program final yaparak yayın hayatına son vermiştir. Bundan sonra ekranlarda olmayacaktır.

16 Kasım Pazartesi Yeni Bir Ev Var Mı Yok Mu?

Yeni Bir Ev programı 13 kasım son bölümünün ekranlara gelmesiyle birlikte bundan sonra ekranlarda yer almayacaktır. Program 16 kasım Pazartesi günü Star TV ekranlarında yer almayacaktır. Yapımını Skala Yapım’ın üstlendiği programın sunucu koltuğunda ise Evrim Akın bulunuyordu. Ev dekorasyonu içerikli yarışma programı bundan sonra ekranlarda olmayacaktır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:28
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Yeni Bir EvStar Tv
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