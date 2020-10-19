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Yeni Bir Ev başvuru nasıl yapılır? Star TV Evrim Akın'la Yeni Bir Ev whatsapp ve başvuru bilgileri

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Yeni Bir Ev yarışmasına başvuru nasıl yapılır belli oldu. Star TV Evrim Akın'la Yeni Bir Ev whatsapp ve başvuru bilgilerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 18:37
Yeni Bir Ev başvuru nasıl yapılır? Star TV Evrim Akın'la Yeni Bir Ev whatsapp ve başvuru bilgileri
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Star TV’de Evrim Akın’ın sunumuyla yeni bir yarışma program ekranlara gelmeye hazırlanıyor. ‘Yeni Bir Ev’ adlı programda evini en eşyalarla dekore eden yarışmacı birinci olacak. Sizlerde yarışmaya katılarak dekorasyon zevkinizle 10.000 TL’lik ödülün sahibi olabilirsiniz.

Yarışmada her hafta 5 çift yarışacak ve her hafta bir çift birinci seçilerek 10 bin lira ödülün sahibi olacak. Büyük finalde ise daha önce birinci olan yarışmacılar bir araya gelerek tekrar yarışacak ve şampiyon olan çift büyük ödül olan evin sahibi olacak.

Yeni Bir Ev yarışması formu


Star TV ekranlarında yayınlanacak Yeni Bir Ev yarışmasına iki şekilde başvuru yapmak mümkündür. https://www.startv.com.tr/program/yeni-bir-ev/basvuru adresindeki başvuru formunu doldurabilir ya da 0552 995 11 11 numaralı Whatsapp iletişim başvuru kanalından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Bir Ev yarışması başvuru şartları

Evlerin dekore edileceği Yeni Bir Ev yarışmasına başvurmak için öncelikle başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. başvuru formunda kimlik bilgileriniz, ad-soyad, eşinizin adı soyadı, doğum yerleri ve tarihleri, eşiniz ile fotoğrafınız ile iletişim bilgileriniz talep edilmektedir.

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir EvEvrim AkınStar Tv
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