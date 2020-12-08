Yeni başlayan diziler hangileridir? Yeni başlayacak diziler hangileri?

Yeni diziler hangileri ve hangi diziler yayın hayatına girecek? Bildiğiniz gibi yeni diziler çok sık televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Bazı diziler çok popülerdir ve yüksek reytingleri nedeniyle uzun yıllar devam edebilir. Ancak bazı diziler bu konuda şanssız olabilir. Maalesef reytingi yüksek olmayanlar onuncu bölümü bile göremeden final yapıyorlar. Önceki dönemlerde çok fazla dizi olmadığı için ve tüm diziler izlendiğinden dolayı uzun süre ekranlarda kalmayı başardı. Ama bugün neredeyse her dizi uçurumun eşiğinde. Diziler bu günlerde çekim maliyetleri yüksek olduğundan dolayı kar elde etmek için çok iyi izlenme almaları gerekiyor. Bu durumda bazı dizilerin devam etmesini sağlarken bazı dizilerin erken final yapmasına yol açıyor. Peki bu sezon yeni diziler hangileri ve hangi diziler yayın hayatına girecek?

Sol Yanım

Star’da yayın hayatına başlayacak olan Sol Yanım dizisi için beklentiler bir hayli fazla. Başrolünü Özge Yağız, Cemre Baysel, Defne Samyeli, Tolga Mendi ve Cansel Elçin'in oynayacağı Sol Yanım dizisinin yapımcısı BKM'dir. Tanıdık isim Melis Civelek dizinin senaristliğini üstleniyor. Dizinin teması Serra ve Selim karakterlerinin aşkı ve yaşayacakları komplo üzerine.

Akıncı

Yetenekli isimlerin yer aldığı dizinin 2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu şöyle: Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kurak, Yılmaz Turrak.

Sadakatsiz

Çocukluk

Dizi 9 Ekim'de yayınlandığında tüm Türkiye ekranlara kilitlendi ve büyük bir merakla izlemeye koyuldu. Dizinin uzun sürmesi bekleniyor. Dizinin konusuysa şu şekildedir: Başarılı doktor Asya Volkan ile evlenmiştir ve bu evlilikten doğan bir oğulları vardır. Asya'nın dünyası, kocasının eşarbında sarı saç bulunmasıyla yok olmuştur, bu yüzden kocasının kendisini aldattığından oldukça emindi. Bu izlerden yola çıkarak kocasının Derin ile 2 yıldır ilişki içinde olduğunu öğrenmiş ve intikam planlarına başlamıştır.

Yeni dizinin ne olduğuna dair son cevap ise Çocukluk dizisi. Çocukluk dizisi FOX TV'de yayın hayatına girdi. Reytingleri yüksek olan dizinin beklenen reytinglere sahip olmadığı zaten söylendi. Çocukluk dizisinin en dikkat çeken oyuncusu ise Komiser Behzat karakteriyle herkesşn tanıdığı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu'na çocuk oyuncular Beren Gökıldız, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsi Akkuş ve genç oyuncu Burcu Özberk eşlik etmektedir. Dizinin yayın tarihi çok uzun görünüyor çünkü büyük bir izleyici kitlesini kendisine bağlamış durumda.