İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Yemin Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Yemin Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 11.04.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 12:00
Yemin Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin 276.bölümünde İsviçre’den gelen Semih karakteri dahil oldu. Tarhun ailesinin uzun zamandır tanıdığı Semih, işleri nedeniyle geldiği Türkiye’de Tarhun ailesini ziyaret etmeden dönmek istemez.

Yemin dizisi Semih kimdir?

Diziye yeni dahil olan Semih karakteri, ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşayan gece hayatını seven yakışıklı ve çapkın bir gençtir. Tarhun ailesini yıllardır tanıyan Semih, Reyhan’ın ölümünden sonra yakın arkadaşı olan Emir’i aramış ancak bir türlü konuşamamışlardır. İşleri nedeniyle İstanbul’a gelen Semih, Tarhun ailesini görmeden gitmek istemez. Bu ziyaretten sonra Alaçatı’ya gitmeyi planlayan Semih’in hayatı Feride’yi görmesiyle değişir. Feride’ye ilk görüşte aşık olan Semih, Alaçatı’ya gitmekten vazgeçer.

Emre Kerem Ketenci kimdir?

Emre Kerem Ketenci, 30 Mart 1981 tarihinde Rize’de doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlayan oyuncu, uzun süre futbolla ilgilenmiştir. Kasımpaşa, Alibeyköy Spor ve Çaykur Rize Spor’da forma giyen oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır.

Oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle başlayan Ketenci daha sonra Arka Sokaklar, Kiraz Mevsimi, Lale Devri, Kiralık Aşk, Siccin 2, Çukur, Yasak Elma, Çocuk ve Pis Yedili gibi yapımlarda rol almıştır.




Son Güncelleme: 11.04.2021 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SemihEmre Kerem KetenciYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Yemin Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir?
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2021 Kıdem tazminatı hesaplaması
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinema salonları ne zaman hizmete açılacak?
Rizespor Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?
Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri 2021
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
Karınca kovmak için doğal yöntemler
Engelli erken emeklilik için yapılması gerekenler nelerdir? 2021
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
E devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri
Gürsoy Vakfı burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Gürsoy Vakfı burs miktarı ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.