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Yemin Reşit diziye geri gelecek mi?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Yemin Reşit diziye geri gelecek mi? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Yemin Reşit diziye geri gelecek mi? haberinin tüm yeni gelişmeleri 14 Ekim 2020 Çarşamba günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:07
Yemin Reşit diziye geri gelecek mi?
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Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Yemin 266. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümleri nefes keserken, izleyiciler yeni haftada neler olacağını merakla beklemeye koyuldu.

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında şok bir detaya yer verildi. Dizinin önemli karakterlerinden Reşit’in başının dertte olduğu fragmanda belli olurken izleyiciler Reşit öldü mü sorularını araştırmaya koyuldu.

Yemin Reşit öldü mü?


Dizide geçen hafta Emir ve Reyhan Tarhun’un oğlu aynı zamanda Tarhun ailesinin tek varisi dünyaya gelirken, çocuğun ismi henüz koyulmadı. Bebeğin ismini dedesi Hikmet’in koyması bekleniyor. Yeni haftada varis bebeğin ismi koyulacak. Ancak bebeği istemeyen Emir’in bebeğe isim koyulurken nasıl bir tavır sergileyecek.

Bu sırada Reşit ise konağa gelerek Feride’ye olan aşkını bağıra bağıra duyurdu. Feride ise Reşit’e onu sevmediğini söylemişti. Reşit Feride’nin onu sevmediğini söylemesine rağmen vazgeçmedi ve Emir ile dövüşe çıktı ve daha sonra da konağa gelerek Feride’yi kaçırmaya çalıştı. Reşit Emir’i Feride’nin ağzından yardım istermiş gibi bir mesaj atarak tuzağa düşürdü. Reşit’in yaptıklarından sonra Emir ve Feride’nin arasındaki buzlar erimeye başladı. Feride’nin  yokluğunda ağlayan bebekte annesini görünce kendine gelir.

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Dizinin 265. Bölümünde Feride’yi kaçıran ve Emir’i tuzağa düşüren Reşit’in planı işlemedi. Emir bağlı olduğu zincirden kurtularak uçurum kenarında olan Reşit’i etkisiz hale getirdi. Reşit arkasını dönüp giden Emir ve Feride’ye ateş etmek istediği sırada ayağı kayıp uçurumdan aşağı düştü. Bu sahnenin ardından akıllardaki soru Reşit’in kurtulup kurtulmayacağı oldu. Henüz bir ayrılık açıklaması yapılmadı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 18:07
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