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Yemin neden yok, dizinin yayın günü neden değiştirildi? Yemin final mi yapacak?

Kanal 7 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Yemin dizisinin yayın günü değiştirildi. Hafta sonu yayınlanacak olan Yemin final mi yapacak merak konusu oldu.

27 Ekim 2020 Salı 19:54
Yemin neden yok, dizinin yayın günü neden değiştirildi? Yemin final mi yapacak?
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisi ile ilgili yeni bir gelişme paylaşıldı. Kanalın Bir Garip Aşk ve Tatlı Bela dizilerinin ekranlarda devam edeceğini açıklamasından sonra Yemin dizisi için final kararının verilmesi bekleniyordu. Ancak kanal, Yemin dizisi hayranlarının karar tepki göstereceğini düşünerek dizinin yayın gününü değiştirdi.

Yemin dizisinin yayın günü neden değiştirildi?


Yemin dizisinin yayın gününün değişmesinin en büyük nedeni dizinin çok düşük reytingler alması oldu. Kanal 7, Bir Garip Aşk ve Tatlı Bela dizilerinin Yemin dizisinin saatlerinde yayınlandığında daha yüksek reytingler alacağını öngörüyor. Bu nedenle Yemin dizisinin yayın günü değiştirilerek hafta sonuna alındı.

Kanal 7 yönetimi Yemin dizisinin stok bölümlerini hafta sonu yayınlayacak. Dizi hafta sonu yayınlanan bölümlerde iyi bir reyting oranı yakalarsa yayın hayatına devam edecek. Ancak bu değişikliğe rağmen yine düşük reytingler alırsa büyük ihtimalle final yapacak.

Yemin dizisi final mi yapacak?

Yemin dizisi için henüz final kararı verilmedi ancak dizide Emir ve Feride karakterleri, Emir ile Reyhan kadar ilgi görmedi. Dizide senaryonun değiştirilmesi de izleyici kaybı yaşanmasının önemli etkenlerinden biri oldu.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:54
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Anahtar Kelimeler:
YeminFinal
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