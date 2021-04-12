Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?

Kanal 7 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan Yemin dizisi her geçen gün gündem konusu olmaya devam ediyor. Dizinin izleyenleri Feride karakterinin diziden ayrılacağı haberinin ardından Feride karakterinin diziye geri gelmeyeceğini merakla araştırıyorlar.

Yemin dizisinin Feride karakteri geri gelecek mi?

Yemin dizisinin başrolünde yer alan karakter olan Feride’nin diziye geri gelip gelmeyeceğini merakla araştırıyorlar. Yemin dizisinin yönetmenliğini Hakan Arslan ve Reyhan Pekar’ın yaptığı dizinin başrolünde oynayan Feride karakterinin diziden neden ayrıldığı merakla araştırılıyor.

Yemin dizisinin Feride karakteri diziden neden ayrıldı?

Karamel yapım imzalı Yemin dizisine bu sezon dahil olan ve Özge Yağız’ın yerine, Yemin dizisinde başrolü oynayan Feride önümüzde ki günlerde diziye veda edecektir. Yemin dizisinin başrolünde yer alan Feride karakterinin diziden ayrılacak olması izleyicileri çok üzmüştür. İzleyiciler tarafından Feride’nin Yemin dizisinden neden ayrıldığı da merak konusu olmuştur. Bu konu hakkında dizinin yapımcıları bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak tahminlerinize göre Feride karakterine hayat veren genç oyuncumuz Cansu Tuman, Yemin dizisinden Kendi isteğiyle değil senaryo gereği ayrılmak zorunda kalmıştır. Yani önümüzdeki günlerde Yemin dizisine veda edecek olan Feride diziden senaryo gereği ayrılacaktır.

Nazmiye Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı Yemin dizisi 3 sezondan bu yana Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Diziye bu sezon dahil olan ve Özge Yağız’ın yerine başrolü oynayan Feride karakteri ilerleyen günlerde Yemin dizisinden ayrılacaktır. Feride karakterinin Yemin dizisinden ayrılacağı netleşmiştir. Fakat Feride karakterine hayat veren oyuncu Cansu Tuman’ın diziden ayrılma nedeni bilinmemektedir. Feride karakteri Yemin dizisinden senaryo gereği ayrılacaktır. Çünkü Feride karakterini canlandıran oyuncu Cansu Tuman, dizi sektöründe oldukça yeni ve kariyerindeki yükselme adımlarını Yemin dizisi sayesinde devam ettirmektedir.

Yemin dizisinin Feride karakteri diziye tekrar gelecek mi?

Günlük dizi olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin başrolü olan Feride karakterinin diziye gelip gelmeyeceği dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Hepimizin bildiği gibi bundan önceki yıllarda yemin dizisinin başrolünde Özge Yağız yer almaktaydı. Ancak Özge Yağız daha sonra Yemin diziden ayrılmış ve yeni Cansu Tuman gelmiştir. Yani Yemin dizisi daha önce de başrol oyuncusunu kaybetmiş ancak daha sonra yerine başka bir oyuncu almıştır. Yani Feride, tekrar diziye dahil olmayacaktır.

Yemin dizisinin Feride karakteri kimdir?

Yemin dizisine bu sezon katılan ve dizinin başrolünde yer alan Feride karakteri, dikkat çekici güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Oldukça yardımsever birisi olan Feride’nin daha önce Cavidan’a pek çok yardımda bulunmuştur. Feride’ye daha önce sarkıntılık yapan adamı abisi yaralamış ve Feride bu yüzden birkaç zaman hapishanede kalmıştır. Daha sonralarda asıl gerçekler ortaya çıkınca Feride özgür kalmıştır. Yemin dizisinde Emir’le aralarındaki aşkla dikkat çeken çiftin tanışması ise, Feride’nin Emir’in oğluna dadılık yapması ile gerçekleşmiştir. Reyhan ölmeden önce çocuğunu Feride’ye emanet etmiştir. Feride Emir’in oğluna kendi çocuğu gibi bakmaktadır ve ikili bu şekilde yakınlaşarak ilerleyen zamanlarda evlenmiştir.