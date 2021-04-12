Yemin Feride dizide neden yok? Cansu Tuman ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi olan Yemin dizisinin Feride karakterinin neden ekranlarda olmadığı dizinin izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Yemin dizisinin Feride karakteri neden yok?

Karamel Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen, Serkan Mut ve Yasemin Türkmenli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Yemin dizisi şok bir ayrılıkla gündem konusu oldu. Kanal 7’nin sevilen dizisi Yemin’de Özge Yağız’ın yerine dahil olan Cansu Tuman önümüzdeki günlerde diziden ayrılacak.

Cansu Tuman neden Yemin dizisinden ayrılıyor?

Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, , Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek , Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov gibi oyuncuların yer aldığı Yemin dizisinde sürpriz bir ayrılık daha gerçekleşti. Özge Yağız’ın yerine dahil olan ve Feride karakterini oynayan Cansu Tuman önümüzdeki günlerde diziye veda edecek.

Yemin dizisinin izleyenleri Feride karakterini canlandıran güzel oyuncu Cansu Tuman’ın neden diziden ayrıldığını merakla araştırıyorlar. Herkes tarafından sevilerek izlenilen Yemin dizisinin karakterlerinden birisi olan Feride’ye hayat veren Cansu Tuman diziden senaryo gereği ayrılacaktır.

Cansu Tuman kimdir?

Yemin dizisinin Feride karakterine hayat veren güzel oyuncu Cansu Tuman, 1994yılında İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Akademisinde tamamlayan güzel oyuncu, kamera karşısına geçmeden önce moleküler biyolog olarak çalışmıştır. İlk defa yer aldığı dizi ise 2015 yılında Arka Sokaklar adlı dizi olmuştur. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Arzu karakteriyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran Cansu Tuman, bu dizilerin yanı sıra Öğretmen adlı dizide de oyunculuk yapmıştır. Cansu Tuman, 1.68 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahiptir.