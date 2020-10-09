Yemin Emir ile Feride ne zaman evlenecek, düğün ne zaman?

Kanal 7’nin en çok izleyiciye sahip dizilerinin başında gelen Yemin dizisinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son olarak üçüncü sezona geçilmesiyle birlikte bambaşka beklentiler içinde olan izleyiciler gördükleri karşısında adeta şok oldular. Emir ve Reyhan’ın bebeklerini izlemek isteyen seyirciler Reyhan’ın diziden ayrılması ardından hayret içine düştüler.

Emir ile Feride Ne Zaman Evlenecek?

Reyhan’ı canlandıran oyuncu Özge Yağız’ın diziden ayrılması ardından bambaşka bir yöne ilerlemeye başlayan Yemin dizisindekarakteri ön plana çıktı. İzleyiciler Feride ile Emir’in arasındaki yakınlığın ne zaman resmiyet kazanacağını şimdiden merak etmeye başladılar.

Bilinen “büyük aşklar nefretle başlar” hadisesi Yemin dizisinde de kendini gösterdi. Emir ilk aşamada her ne kadar Feride’ye karşı oldukça sinirli ve öfkeli olsa da ilerleyen dönem içinde duruma uyum sağlayacağı ve Feride’yle yakınlaşacakları düşünülüyor. İzleyicilerin Emir’in yanında Reyhan’dan sonra kimseyi yakıştıramadığı bu dönemlerin geride bırakılması ardından, Feride karakterinin izleyici tarafından sevilmesiyle birlikte Emir ile evlenmeleri an meselesi olacaktır.