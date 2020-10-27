Yemin dizisinin 281. bölümü neden yayınlanmadı? Dizi erken finale mi gidiyor?

Kanal 7 aracılığı ile 3 sezonluk bir yayın sürecinde izleyicisi ile bir araya gelen Yemin adlı dizide çok büyük yeni değişimler yapılacak. 2 sezonu ile izleyicinin beğenisini alan Yemin dizisi 3’ üncü sezonu itibari ile yoğun bir reyting düşüşü yaşamıştır. Kanal 7 ise dizi ile ilgili erken final kararı vermeden önce hafta sonları yayınlanmasına karar verdi. Bu karar kapsamında eğer dizi düşük reyting oranları ile karşılaşırsa dizi erken final yapabilir.

YEMİN ADLI DİZİNİN YENİ GÜN VER SAATLERİ!

Düşük reytingler nedeni ile erken finale gitmeden önce hafta sonları yayınlanacak olan dizinin yeni bölümleri Cumartesi ile Pazar günleri izleyicisi ile buluşacak. Yani dizinin 281’ inci bölümü 31 Ekim Cumartesi günü 19.00’ da ekranlara gelecek.

Kanal 7 ise Yemin adlı diziyi hafta sonuna atması ile hafta içinde boşluk yaşamıştır. Bu boşluğu ise eskiden yayınlanan ve çok beğeneni olan Hint dizisi Bir Garip Aşk ile dolduracak. Bir Garip Aşk 26 Ekim Pazartesi tarihi ile akşam 21. 15’ de Kanal 7 ekranlarına gelecek.

YEMİN DİZİSİNİN 281’ İNCİ BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR

Emir ile Feride arasında yaşanan aşkın gün yüzüne gelmesi Semih sayesinde gerçekleşmiştir. Semih açık açık “Ben bu hikayede yer almakta olan bir figürandan başka bir şey değilim” der ve Emir ile Feride’ nin arasında geçen aşkı açıklar.

Feride gecenin bir yarısı kaçmaya çalışken Emir onu takip eder. Belirli bir yerde onu yakalayarak “dağın başına atmayacağım ya bin hadi arabaya.” Der ve Feride’ yi konağa götürür.

Kumru sinsice bir oyun oynamaya çalışır. Kemal’ in odasına girer ve Kemal hiçbir şey yapmadığı halde “bana dokunma!” diyerek çığlık atmaya başlar lakin Narin artık görüyordur. Kumru’ nun bu yaptığını gören Narin kardeşine tokatı basar ve keşke hiç gözlerim açılmasaydı der.