İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Yemin dizisine katılan Emre Kerem Ketenci kimdir? Semih karakteri kimdir?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Yemin dizisine katılan Emre Kerem Ketenci kimdir? Semih karakteri kimdir? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 15.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 12:00
Yemin dizisine katılan Emre Kerem Ketenci kimdir? Semih karakteri kimdir?
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin 276.bölümünde İsviçre’den gelen Semih karakteri dahil oldu. Tarhun ailesinin uzun zamandır tanıdığı Semih, işleri nedeniyle geldiği Türkiye’de Tarhun ailesini ziyaret etmeden dönmek istemez.

Yemin dizisi Semih kimdir?

Diziye yeni dahil olan Semih karakteri, ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşayan gece hayatını seven yakışıklı ve çapkın bir gençtir. Tarhun ailesini yıllardır tanıyan Semih, Reyhan’ın ölümünden sonra yakın arkadaşı olan Emir’i aramış ancak bir türlü konuşamamışlardır. İşleri nedeniyle İstanbul’a gelen Semih, Tarhun ailesini görmeden gitmek istemez. Bu ziyaretten sonra Alaçatı’ya gitmeyi planlayan Semih’in hayatı Feride’yi görmesiyle değişir. Feride’ye ilk görüşte aşık olan Semih, Alaçatı’ya gitmekten vazgeçer.

Emre Kerem Ketenci kimdir?


Emre Kerem Ketenci, 30 Mart 1981 tarihinde Rize’de doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlayan oyuncu, uzun süre futbolla ilgilenmiştir. Kasımpaşa, Alibeyköy Spor ve Çaykur Rize Spor’da forma giyen oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır.

Oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle başlayan Ketenci daha sonra Arka Sokaklar, Kiraz Mevsimi, Lale Devri, Kiralık Aşk, Siccin 2, Çukur, Yasak Elma, Çocuk ve Pis Yedili gibi yapımlarda rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SemihEmre Kerem KetenciYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

2020 yılı stajyer öğrenci maaşları
Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Lalegül TV Haftanın Sohbeti neden yok? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Programı iptal edildi
F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?
Digiturk F1 yayını hangi kanalda? Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok?
Tarihi Vaniköy Camii nerededir? Vaniköy camii kim tarafından yapıldı? Vaniköy tarihçesi
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişimi ücretleri netleşti
Sosyal hizmetler ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1.000TL nakdi yardım şartları ve başvuru yolları
Rüyada cam görmek ne demektir? Rüyada cam görmenin anlamı ve tabiri
Engelli çocuklarına bakan annelere erken emeklilik müjdesi
Engelli maaşı ile kredi veren bankalar ve başvuru şartları!
İtfaiyeci nasıl olunur ? İtfaiye maaşları ve aranan şartlar 2020
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüpoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisine katılan Berk Bakioğlu kimdir? Kemal karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Rapunzel Sendromu nedir? Saç yeme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.