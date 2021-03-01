İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Yemin dizisine katılan Elif Özkul kimdir? Kumru karakteri kimdir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Yemin dizisine katılan Elif Özkul kimdir? Kumru karakteri kimdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 1 Mart Pazartesi 01:48 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 01:48
Yemin dizisine katılan Elif Özkul kimdir? Kumru karakteri kimdir?
Takip Et:

3. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Yemin dizisinde Kumru karakteri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Narin’in küçük kardeşi olan Kumru karakterine hayat veren isim Elif Özkul olurken, diziye yeni giren karakterler arasında en çok sevilen karakterlerden biri de Kumru oldu.

Yemin Kumru kimdir?

Dizide Münevver’in küçük kızı olan Kumru, Narin’in de kardeşidir. Kıskanç ve kötü bir karakteri bulunan Kumru ablası Narin’i sevmemektedir. Münevver kocası öldükten sonra Narin’i terk edip yeni biriyle evlenmiştir. Annesi ile birlikte olan Kumru Narin ile sonradan tanışır. Münevver yaptığı hatanın farkına vararak yıllar sonra kızı Narin’in karşısına çıkmak ister.

Narin ile karşılaşamayan Münevver bu durumdan dolayı Kumru’ya iyi davranmamıştır. Kumru’yu Narin diyerek seven Münevver bu nedenle Kumru’yu da kendinden soğutmuştur. Bu şekilde büyüyen Kumru ablasından nefret etmektedir. Ablasını bulup yanına gelen Kumru, ablası Narin’den intikam alarak kendini rahatlatmak istemektedir.

Elif Özkul kimdir?

1988 Erzurum doğumlu olan güzel oyuncu Elif Özkul, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına spiker olarak başlayan Özkul, Habertürk ekranlarında haber spikerliği yapmıştır.

Show TV’de magazin sunuculuğu da yapan Elif Özkul, sunuculuk alanından dizi hayatına transfer olmuştur. İlk olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde kendisine rol bulan güzel oyuncu, son olarak Yemin dizisinin kadrosuna katılmıştır.



Son Güncelleme: 01.03.2021 01:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elif ÖzkulYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
Hercai Reyyan diziden ayrılacak mı? Ebru Şahin Hercai'den ayrılacak mı?
Hercai Reyyan diziden ayrılacak mı? Ebru Şahin Hercai'den ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Yemin dizisine katılan Elif Özkul kimdir? Kumru karakteri kimdir?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?
EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? 2021
Çoçuk parası ne kadar sürede ödenir? 2021 Çoçuk parası ne zaman yatar?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?
İŞKUR iş arayan kaydı nasıl yapılır? Giriş ve kayıt işlemleri
Engelli vergi indirimi nasıl hesaplanır? Kimler engelli vergi indiriminden faydalanabilir?
Rüyada erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek bebek görmenin anlamı nedir?
EBA TV 23 Nisan Perşembe uzaktan ders olacak mı, tatil mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk yer aldığı dizi ve film yapımları
TV8 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Mart 2021 Pazartesi
Güncel gümüş fiyatları 1 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
ATV Hercai dizisi senaristi değişti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.