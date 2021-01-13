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Yemin dizisindeki Semih karakteri Kimdir? Emre Kerem Ketenci dizideki rolü ve hayatı

Yemin dizisindeki Semih karakteri Kimdir? Emre Kerem Ketenci dizideki rolü ve hayatı konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Yemin dizisindeki Semih karakteri Kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:02
Yemin dizisindeki Semih karakteri Kimdir? Emre Kerem Ketenci dizideki rolü ve hayatı
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin 276.bölümünde İsviçre’den gelen Semih karakteri dahil oldu. Tarhun ailesinin uzun zamandır tanıdığı Semih, işleri nedeniyle geldiği Türkiye’de Tarhun ailesini ziyaret etmeden dönmek istemez.

Yemin dizisi Semih kimdir?

Diziye yeni dahil olan Semih karakteri, ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşayan gece hayatını seven yakışıklı ve çapkın bir gençtir. Tarhun ailesini yıllardır tanıyan Semih, Reyhan’ın ölümünden sonra yakın arkadaşı olan Emir’i aramış ancak bir türlü konuşamamışlardır. İşleri nedeniyle İstanbul’a gelen Semih, Tarhun ailesini görmeden gitmek istemez. Bu ziyaretten sonra Alaçatı’ya gitmeyi planlayan Semih’in hayatı Feride’yi görmesiyle değişir. Feride’ye ilk görüşte aşık olan Semih, Alaçatı’ya gitmekten vazgeçer.

Emre Kerem Ketenci kimdir?

Emre Kerem Ketenci, 30 Mart 1981 tarihinde Rize’de doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlayan oyuncu, uzun süre futbolla ilgilenmiştir. Kasımpaşa, Alibeyköy Spor ve Çaykur Rize Spor’da forma giyen oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır.

Oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle başlayan Ketenci daha sonra Arka Sokaklar, Kiraz Mevsimi, Lale Devri, Kiralık Aşk, Siccin 2, Çukur, Yasak Elma, Çocuk ve Pis Yedili gibi yapımlarda rol almıştır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
SemihEmre Kerem KetenciYemin
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