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Yemin dizisindeki Münevver kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Yemin’e yeni bir oyuncu katıldı. Münevver karakteriyle Yemin dizisine katılan Narin’in annesinin kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:59
Yemin dizisindeki Münevver kimdir?
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Yemin dizisinin merak edilen karakterlerinden biri olan Narin’in annesi Münevver’in kim olduğu belli oldu. Ekranların sevilen dizisi Yemin’e yeni bir oyuncu katıldı. Münevver karakteriyle Yemin dizisine katılan Narin’in annesinin kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Yemin Dizisi Münevver Kimdir?


Kanal 7 ekranlarından yayınlanan ve en çok sevilen dizilerinden biri olan Yemin dizisinin en çok merak edilen karakterlerinin başında gelen Münevver’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Dizideki Münevver, Narin’in annesi olarak rol almaktadır. Münevver kızını uzun zaman sonra bulmuştur. Kızını çok sevmektedir. Ancak Narin annesini üzen bir çocuktur. Yemin dizisindeki Münevver’in gerçek adı Melahat Abbasova’dır.

Melahat Abbasova Kimdir?

18 Mayısıs 1969 yılında Azerbaycan’da Bakü’de dünyaya gelen Melahat Abbasova, Azerbaycan Güzel Sanatlar Enstitüsü Tiyatro ve Sinema Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kendisi boğa burcudur. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapmaktadır. Başarılarından dolayı 1988 senesinde Yılın Televizyon Sanatçısı ödülünü almıştır. Kendisi hem Azerbaycan’da hem de Rusya’da farklı yapımlarda rol aldı. Bakü’de evlendi ve 1991 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu yıldan itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya devam ediyor.

Melahat Abbasova Oynadığı Diziler

  • 2017 – Sevda’nın Bahçesi  (Tatyana)
  • 2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Müberra Eren)
  • 2015 – Seddülbahir 32 Saat
  • 2014 – Emanet (Perihan Serman)
  • 2009 – Kız Kaçıran (Gülgün)
  • 2006-2008 – Binbir Gece (Mihriban)
  • 2005 – Köpek (Yezdan)
  • 2005 – Asla Unutma
  • 2004 – Hayatın İçinden (Rabia)
  • 2004 – Gece Yürüyüşü (Avukat)
  • 2001 – Derman Bey (Suzan)
  • 2000 – Paşa Baba Konağı (Bedia)
  • 2000 – Eskici Baba
  • 1998 – Kırık Hayatlar (Ayten)
  • 1998 – Ayrı Dünyalar (Zehra)
  • 1996 – Hüzün Çiçeği
  • 1995 – Çiçek Taksi
  • 1993 – Süper Baba (Canan)

Melahat Abbasova Oynadığı Filmler

  • 2014 – Kardeşlik Adası (Gülşen)
  • 2013 – Kızım İçin (Rukiye)
  • 2012 – Mahmut İle Meryem
  • 2009 – Konak (Selma)
  • 2005 – Hacı (Zühal)
  • 2004 – Brindar
  • 2002 – Yaralı
  • 1997 – Yalan (Ayşe)
  • 1997 – Kolsuz Bebek (Güzin)
  • 1986 – Süreyya


Son Güncelleme: 10.10.2020 18:59
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Anahtar Kelimeler:
YeminMünevverKanal 7
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