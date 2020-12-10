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Yemin dizisindeki Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç?

Yemin dizisindeki Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç? ile ilgili yeni ayrıntılar 10 Aralık 2020 Perşembe tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 10 Aralık 2020 gününe ait Yemin dizisindeki Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:15
Yemin dizisindeki Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç?
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3. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Yemin dizisinde Kumru karakteri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Narin’in küçük kardeşi olan Kumru karakterine hayat veren isim Elif Özkul olurken, diziye yeni giren karakterler arasında en çok sevilen karakterlerden biri de Kumru oldu.

Yemin Kumru kimdir?

Dizide Münevver’in küçük kızı olan Kumru, Narin’in de kardeşidir. Kıskanç ve kötü bir karakteri bulunan Kumru ablası Narin’i sevmemektedir. Münevver kocası öldükten sonra Narin’i terk edip yeni biriyle evlenmiştir. Annesi ile birlikte olan Kumru Narin ile sonradan tanışır. Münevver yaptığı hatanın farkına vararak yıllar sonra kızı Narin’in karşısına çıkmak ister.

Narin ile karşılaşamayan Münevver bu durumdan dolayı Kumru’ya iyi davranmamıştır. Kumru’yu Narin diyerek seven Münevver bu nedenle Kumru’yu da kendinden soğutmuştur. Bu şekilde büyüyen Kumru ablasından nefret etmektedir. Ablasını bulup yanına gelen Kumru, ablası Narin’den intikam alarak kendini rahatlatmak istemektedir.

Elif Özkul kimdir?

1988 Erzurum doğumlu olan güzel oyuncu Elif Özkul, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına spiker olarak başlayan Özkul, Habertürk ekranlarında haber spikerliği yapmıştır.

Show TV’de magazin sunuculuğu da yapan Elif Özkul, sunuculuk alanından dizi hayatına transfer olmuştur. İlk olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde kendisine rol bulan güzel oyuncu, son olarak Yemin dizisinin kadrosuna katılmıştır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Elif ÖzkulYemin
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