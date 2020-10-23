Yemin dizisinde Narin sağlığına kavuşacak mı? Gözleri yeniden görecek mi?

Yemin Narin’in Gözleri Görüyor mu?

Yemin dizisinin 3. Sezonunda kemal ile narin’in artık birlikteliklerini görmek isteyen seyirciler Kumru’nun ablasına yaptıklarına ise üzülmektedir. Herkes Kumru’yu sevmemektedir ve diziden çıkmasına sıcak bakmaktadır. Senelerdir annesini görmeyen Kumru ile annesi beraber Narin’in evine giderler ve Narin’in hayatı annesi Münevver Hanım ve kız kardeşi Kumru’nun gelmesiyle birlikte kötüleşir. Kemal’le evlilik planları yapan Narin Kemal’le evlenemez sebebi ise evlenecekleri gün Kumru’nun gelinliği giyip fotoğraf çekmesidir.

Yemin Narin Gözlerinin Gördüğünü Ne Zaman Söyleyecek?

Gelinliği ile ablasına yakalanmaktan korkan Narin Kemal ile telefonda konuşan Kumru, gelinliğindeki dekoratif boncukları koparıp yere düşüyor. Onu görmeyen Narin, üzerine basar ve merdivenlerden düşer. Düşme etkisiyle sinirleri zarar gören Narin'in gözleri görmez. Doktorlar ameliyatla bile tedavi edilemeyeceğini söylüyor. Kemal Narin’i bir an bile yalnız bırakmaz. Annesi Münevver Hanım gözlerini kızı Narin'e vermeye hazırdır. Münevver Hanım onu ​​organ mafyası ameliyatında Kemal ile kurtaracaktır.

Narin Kemal'in kendisi için yaptıklarının ardından hayatta kalmaya kararlıdır ama Kumru çoktan ablasının yerini almıştır. Narin yerine Kemal'in eşi olmak ve bu lüks hayatı yaşamak isteyen Kumru Narin’in yerine iş yemeğine gider ve bu yemekle bütün yalanlar başlamış olur. Kemal bundan hoşlanmasa da bu yalana ortak olur ve bir süre devam etmek zorunda kalır ama sonra Kemal iş ortaklığına son verir ve bu yalana son verecektir. Ancak Kumru yerinde durmayarak denek üyeleri ile görüşmeye devam edecektir. Ablası Narin'i 275. bölümde Kumru olarak tanıtacak ama sonrasında Narin’in gözleri görecek gibi olur. Acaba Narin’in gözleri yeniden görecek mi?