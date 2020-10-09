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Yemin dizisinde Münevver ölecek mi? Melahat Abbasova Ayrılacak mı?

Yemin dizisinde Melahat Abbasova'nın canlandırdığı Münevver hanım karakteri diziden ayrılacak mı? Diziyle ilgili son dakika haberleri için haberimize göz atabilirsiniz. Bu yazımızda Yemin dizisinde rol alan Melahat Abbasova'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 16:19
Yemin dizisinde Münevver ölecek mi? Melahat Abbasova Ayrılacak mı?
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Yemin Narin’in Annesi Münevver ölecek mi? Melahat Abbasova Ayrılacak mı?

Narin seneler boyunca göremediği annesi olan Münevver Hanımı Yemin dizisin de 3. Sezonda kızıyla birlikte dahil oldu. Narin yıllarca görmediği annesinin kendisini terk ettiğini düşünmekte. Ancak Narin’in bilmediği gerçekler var. Münevver hanımın acı bir geçmişi, hayat hikâyesi var.


Yemin dizisinin 268. bölümünde, geçmişte Kumru için şarkı söylediğini hatırlayan münevver, kocasını öldüren ve onu zorla isteyen bir adamı nasıl öldürdüğünü hatırlıyor. Adam, Münevver'i zorla evine götürüyor ve kocanız öldüğünde sizi bana emanet etti, ben de onun isteğini yapacağım. İstememesine ve ağlayıp yalvarmasına rağmen, ona zorla saldırır. Münevver kocasını öldüren adama ne kadar dil dökse de adamın umurunda olmaz. Münevver dayanamaz ve kendisini savunmak için adamı öldürür. Bıçakla öldürdüğü o adam ise Kumru’nun babası olmaktadır. Münevver o saatten sonra kumru ’ya sahip çıkar ve analık yapar.

Münevver hanım Ölecek mi?

Tabii ki ölmeyecek, Henüz değil. Umarım polis uzun süredir peşinde olduğu bu organ mafyasına baskın düzenler ve Münevver'i son dakikada kurtarır. Çünkü bu gerçekleşmeli. Hiç kimseye haber vermeden göz ameliyatına giren Münevver Hanım, büyük bir oyuna gelerek organ mafyalarının eline düşmüştür. Umarız polis zamanında baskın düzenler ve Münevver kurtulur.

Melahat Abbasova Yemin’den Ayrılacak mı?

Oyuncu henüz diziden ayrılmayacaktır. Oyuncumuzun sezon sonuna kadar dizide devam edeceğini düşünüyoruz.



Son Güncelleme: 09.10.2020 16:19
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YeminDizi
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