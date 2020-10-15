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Yemin dizisinde Feride karakterini kim canlandıracak?

Yemin dizisinin yeni sezonunda Feride karakteri izleyici karşısına çıkacak. Dizide Reyhan karakterinin ölmesinin ardından Emir'e partner olacak Feride karakteri, izleyici tarafından merak edildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 09:00
Yemin dizisinde Feride karakterini kim canlandıracak?
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Yeni sezona yeni isimler ile başlayacak olan Yemin dizisinde Emir karakterine Feride karakteri eşlik edecek. Geçtiğimiz sezon Emir, Reyhan ikilisinin olduğu dizide Reyhan karakterinin diziden çıkmasının ardından diziye Feride karakteri dahil oldu.

Yemin Feride kimdir?

Yeni sezonda dizide olacak olan Feride karakteri, genç ve güzel bir kız olarak izleyici ile buluşacak. Yardımseverliği ile sevilecek olan Feride, Cavidan’a yardımı dokunmuş biridir. Cavidan’ı yumuşatmayı başaran Feride, bu durumu hapiste oldukları sırada gerçekleştirir.

Feride’nin hapse girmesinin nedeni kendisine sarkıntılık yapan bir genci abisinin yaralamasıdır. Abisi hasta olduğu için suçu kendi üstüne alan Feride, abisi adına hapis yatar. Ancak olayların doğruluğu ortaya çıkınca iki hafta sonunda Feride hapisten çıkar.

Feride ile Emir’in yolu ise Emir’in çocuğuna Feride’nin bakmaya başlamasıyla kesişecek. Feride’yi seven Reyhan ölmeden önce oğlunu Feride’ye emanet etmiştir. Feride çocuğa bakarken Emir’in gönlüne girecek.

Feride ve Emir’i yakıştırıyor musunuz?


Emir ve Reyhan ikilisini çok seven izleyicinin Feride ve Emir ikilisine alışması biraz zaman alacaktır. Ancak Feride’nin iyimser ve yardımsever tavırları ile birlikte Emir ve Feride ikilisi de sevilecektir.

Yeni sezon ile birlikte yayın saati değişen dizinin diğer büyük yapımlarla rakip olması bekleniyor. Bu nedenle reyting olarak dizinin izlenme oranının düşme yaşaması düşünülüyor.

Cansu Tuman kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi Oyunculu Bölümü’nde eğitim almıştır. Biyoloji okurken hayalleri uğruna oyunculuk bölümüne geçen ve bu alanda ö-çalışmak isteyen güzel oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde eğitim almıştır. Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde de boy göstermiş olan Tuman, Yemin dizisi ile ekranlarda yer almaya devam edecek.



Son Güncelleme: 15.10.2020 09:00
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Anahtar Kelimeler:
YeminDiziFeride Ve Emir
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