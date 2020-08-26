Yemin dizisinde bebek bakıcısı kim olacak? Cansu Tuman kimdir?

Geçtiğimiz sezon Yemin dizisinde Emir ve Reyhan’ın bebeği olacaktı. Sezon finali yapan dizide Reyhan’ın bebeği bırakıp gittiği söyleniyor. Bu iddialar ile birlikte diziden Reyhan karakterinin ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. Diziden ayrılan Reyhan karakteri güçlü bir karakterdi. Bu karakterin ayrılmasının ardından dizide yeni bir başrol olması bekleniyor.

Yemin dizisi yeni kadın başrol kimdir? Karakter bilgileri

Yemin dizisinin yeni sezonu için İlayda Altuntaş ile anlaşmaya varılmıştı. Dizi takipçileri tarafından yoğun tepki gören dizi ekibi, bu karardan dönmek zorunda kaldı. Dizi için yeni başrol arayışına giren ekip, Cansu Tuman ile anlaştı.

Cansu Tuman kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cansu Tuman, birçok dizide boy göstermiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde okuyan güzel oyuncu, oyunculuk eğitimi almaya devam etmektedir. Moleküler biyolog olarak iş hayatına başlayan Tuman, ilk olarak 2015 yılında Arka Sokaklar dizisinde televizyon ekranlarında yer almıştır. Bu dizideki rolünün ardından sırasıyla Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Cansu Tuman, son olarak Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Öğretmen dizisinde rol almıştır. Güzel oyuncu Yemin dizisinde başrol teklifi aldıktan sonra ise Öğretmen dizisindeki rolünden ayrıldığını açıkladı.

Cansu Tuman Yemin dizisinde hangi rolde oynayacak? Karakter bilgileri

Reyhan karakterinin diziden ayrılmasının ardından diziye başrol olarak giren Cansu Tuman, dizide Emir ve Reyhan karakterlerinin bebeğinin bakıcısı olacak. Karısının ölüm nedeni olarak çocuğunu gören Emir, bu nedenle çocuğuna yakın davranmayacak. Bu süreçte çocuğu büyütecek olan Cansu Tuman’ın hayat vereceği karakter ile Emir arasında aşk yaşanması bekleniyor.