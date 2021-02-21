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Yemin dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

Yemin dizisi 3 sezondur Kanal 7 ekranlarına gelmiş ve büyük bir kitle tarafından sevilmiştir. Geçtiğimiz zamanlarda dizinin başrol oyunculuğunu yapmakta olan Özge Yağız dizinin oyuncu kadrosundan çıkmış bunun üzerine dizinin final yapılacağı iddia edilmişti. Yemin dizisi final mi yapacak? Yeni sezon olmayacak mı? İşte detaylar...

21 Şubat 2021 Pazar 01:14
Yemin dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
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3 sezondur Kanal 7 aracılığı ile izleyicilerin ekranlarına gelen ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Yemin dizisinin, 2021-2022 sezonlarında ekranlara gelip gelmeyeceği, dizinin 4’üncü sezonuyla ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

 

18 Şubat 2019 döneminde yayınlanmaya başlayan Yemin dizisini, Nazmiye Yılmaz’ın yazdığı senaryoya göre ilerlemektedir. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizide hikaye ve oyunculuklar ile dikkat çekmeye başlamıştır. 3 sezondur ekranlardaki yerini koruyan dizinin yeni sezonun gelip gelmeyeceği ise izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Elde ettiği izlenme oranları ile isminden sıkça bahsettiren dizinin, eğer izlenme oranlarında bir değişiklik yaşanmazsa 4’üncü sezonuyla ekranlara devam edecek gibi. Yani Yemin dizisini 2022 senesinde tekrar Kanal 7 ekranlarında görebiliriz.

 

Yemin dizisi 2021-2022 senesinde yayınlanmaya devam edecek mi?

Yönetmenliği Hakan Arslan ile Reyhan Pekar tarafından yapıldığı dizinin büyük bir izleyici kitlesi bulunmakta. Oyuncuları arasında Cansu Tuman, Yağmur Şahbazova, Can Verel ve Gökberk Demirci gibi kendinden söz ettirmiş ünlüler bulunmakta. Kısa bir zaman içerisinde büyük bir kitle tarafından takip edilmeye başlayan dizi aldığı izlenme oranlarıyla kendinden bahsettirmiştir. Sosyal medya üzerinde de konuşulmakta olan yapımın büyükçe bir fan kitlesi de bulunmakta. Eğer dizi yayın hayatına böyle devam ederse 2021- 2022 senesinde de ekranlarda olacaktır.

 

Yemin dizisi sona mı erecek?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Yemin, ünlülerden oluşan oyuncuları ve hikayesi ile kendinden bahsettirmeyi başarmıştır. 3 sezondur ekranlarda olan diziden başrol olan Özge Yağız ayrılmıştı. Nu olay reytingler üzerinde küçükte olsa bir etki yaratmış olsa da dizi hâlâ izlenmeye devam etmekte. Büyük bir kitlenin beğenisini toplayan dizi büyük ihtimalle bu sezon son bulmayacaktır. Özge Yağız’ın dizi kadrosundan ayrılmasından sonra onun yerine diziye Cansu Tuman, Melahat Abbasova, Hülya Aydın ve Elif Özkul gibi izleyiciler katılmıştır.

 

Yemin dizisi sezon finaline mi gidecek?

Yapımcılığını Karamel Yapım’ın üstlendiği dizide bilindiği üzere 3 sezondur yayın hayatına devam ediyor. 3’üncü sezonuyla dizinin başrol oyunculuğunu yapan Özge Yağız diziden ayrılınca, Yemin adlı yapımın finale gideceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Yalnız diziyi hâlâ takip etmekte olan büyük bir kitle bunuyor. Sosyal medya üzerinden de büyük bir hayran kitlesine de sahip olan dizi izlenme oranlarında küçük bir düşüş yaşasa da Özge Yağız gittikten sonra diziye gelen oyuncular da izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Yani büyük ihtimalle bu sezon finale gidilmeyecektir. Haziran ayında sezon finali yapacaktır.

 

 

 

 

 

  



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:14
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Yemin TwitterYemin InstagramYemin Final Mi YapıyorYemin Dizisi
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