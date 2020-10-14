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Yemin dizisi yeni sezonda beklenilen performansı verdi mi? Erken final yapacak mı? Reyting durumu ne alemde?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Yemin dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Yemin dizisinin erken final yapma ihtimali var mı? Yemin dizisinin reytingleri olumlu sonuçlar verdi mi? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:01
Yemin dizisi yeni sezonda beklenilen performansı verdi mi? Erken final yapacak mı? Reyting durumu ne alemde?
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Dizi, Eylül ayının ilk haftasında 3. sezonda başladı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve haftanın her günü yayınlanan yemin dizisi, son sezonlarda toplamda 3 hatta 4 puan alan güçlü dizilerle rekabet etmeye başladı ancak 3. sezonda yemin dizisi için işler pek iyi gitmiyor. Bu doğrultuda yemin dizisinin neden değerlendirilmediğini ve erken final yapıp yapmayacağını sizler ile paylaşmak istiyoruz.

Yemin Dizisi 3. Sezon Neden İzlenmedi

Dizide iki sezon Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız dizide başrol oynadı. Ancak dizinin ana karakterlerinden Emir olarak izlediğimiz Gökberk Demirci ile yaşadığı aşktan sonra diziden ayrılmayı tercih eden Özge Yağız, üçüncü sezonda dizinin kadrosundan ayrıldı. Ancak diziyi iki sezon izleyenler, Özge Yağız gibi masum ve güzel bir oyuncunun diziden ayrılması mantıklı gelmedi. Hatta kampanyalar düzenlerken Özge Yağız olmadan yemin dizisi yoktur, Özge Yağız diziye dönün gibi çeşitli etiketler oluşturarak başarılı oyuncuyu yemin dizisinde tekrar görmek istediğini açıkladı. Ancak Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız kesinlikle diziden ayrıldı ve bir daha geri dönmeyecek. Özge Yağız'ın Sol Yanım dizisinin kadrosunda yer aldığını not edelim.


Yemin Dizisinin 3. Sezon Reytingleri Nasıl

Son birkaç sezonda Yemin dizisi, toplamda 4'e yakın reytingle ilk on diziden biriydi. Ancak bu sezonun büyüsü kırıldı ve Özge Yağız'ın canlandırdığı Reyhan karakteri diziden ayrılınca dizinin reytingleri bir anda düşüşe geçti. Yeni sezonda reytinglerde yer almayan Yemin dizisi ortalama 1 puan alıyor. Elbette bu kadar düşük reytingler kanala zarar vermeye başlıyor. Bu sebeple Oath dizisinin 3. sezonunun reytinglerini göz önünde bulundurarak dizinin daha fazla ilerleyemeyeceğini ve final bile yapabileceğini düşünebiliriz.

Yemin Dizisi 3. Sezon Erken Final mi Yapacak?

Elbette son karar dizinin yapımcısı, karamel yapım ve Kanal 7 arasında yapılacak görüşmelerle verilecek. Ama yemin dizisinin 3. sezonunun iyi gitmediğini ve 1 genel reyting aldıklarından dolayı kanal ve yapımcıya mali açıdan sıkıntı yarattığını unutmayalım. Bu kadar düşük reytinglerle yemin dizisinin finalinin yakın olduğunu ekranlara veda edip yayın hayatına son vereceklerini söyleyebiliriz. Gerçekçi olacak olursak böyle bir şeyin olacağını herkes umuyordu. Dizi ne olursa olsun halkın gönlüne yerleşen başroldeki oyuncuların ayrılışı her zaman diziyi olumsuz etkiledi. Yemin dizisi de Özge Yağız gibi başarılı ve güzel bir oyuncusunun ayrılması reytingleri kötü etkiledi ve reyting oranları tabanı gördü ve bu sonuçlar neticesinde erken final yapan dizilere aday oldu.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:01
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YeminReyting
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