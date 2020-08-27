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Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler

Kadın başrolü Özge Yağız ile yollarını ayıran Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş oldu. Yeni başrol İlayda Altuntaş hakkında bilgiler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:41
Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler
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Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle buluşan Yemin dizisinin yeni kadın başrolü ortaya çıktı. Miss Turkey 2016 güzeli seçilen İlayda Altuntaş şimdilerde Karamel Yapım seçmelerini geçmeyi başardı. Altuntaş böylelikle Gökberk Demirci’nin partneri olacak.


Pandemi nedeniyle erken sezon finali yapan Yemin’de Özge Yağız ile yollar ayrılmıştı. Yüksek maliyetlerle çekilmekte olan dizi reytinglerde başarı elde etse de Yağız ile ayrılıktan sonra gelecek isim merakla araştırılmaktaydı.

İlayda Altuntaş kimdir?

1995 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Altuntaş, Fransa’da Saint Michel Fransız Lisesi’ni dereceyle tamamlamıştır. Çok iyi seviyede İngilizce ve Fransızca konuşabilen Altuntaş, Kanada’dan lise diploması aldı. İstanbul Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi olan Altuntaş bu süreçte oyunculuk eğitimleri de almıştır.

Yüzme, piyano ve bisiklet sürme konularında iddialı olan Altuntaş Reyhan karakteriyle Yemin dizisinde izleyicilerin karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:41
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Anahtar Kelimeler:
Ilayda AltuntaşKanal 7Yemin
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