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Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili gelişmeleri 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 12:00
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinin 276.bölümünde İsviçre’den gelen Semih karakteri dahil oldu. Tarhun ailesinin uzun zamandır tanıdığı Semih, işleri nedeniyle geldiği Türkiye’de Tarhun ailesini ziyaret etmeden dönmek istemez.

Yemin dizisi Semih kimdir?

Diziye yeni dahil olan Semih karakteri, ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşayan gece hayatını seven yakışıklı ve çapkın bir gençtir. Tarhun ailesini yıllardır tanıyan Semih, Reyhan’ın ölümünden sonra yakın arkadaşı olan Emir’i aramış ancak bir türlü konuşamamışlardır. İşleri nedeniyle İstanbul’a gelen Semih, Tarhun ailesini görmeden gitmek istemez. Bu ziyaretten sonra Alaçatı’ya gitmeyi planlayan Semih’in hayatı Feride’yi görmesiyle değişir. Feride’ye ilk görüşte aşık olan Semih, Alaçatı’ya gitmekten vazgeçer.

Emre Kerem Ketenci kimdir?

Emre Kerem Ketenci, 30 Mart 1981 tarihinde Rize’de doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlayan oyuncu, uzun süre futbolla ilgilenmiştir. Kasımpaşa, Alibeyköy Spor ve Çaykur Rize Spor’da forma giyen oyuncu 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır.

Oyunculuk kariyerine Kuzey Güney dizisiyle başlayan Ketenci daha sonra Arka Sokaklar, Kiraz Mevsimi, Lale Devri, Kiralık Aşk, Siccin 2, Çukur, Yasak Elma, Çocuk ve Pis Yedili gibi yapımlarda rol almıştır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 12:00
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SemihEmre Kerem KetenciYemin
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