Yemin Dizisi Reyhan Karakteri İlayda Altuntaş'a Emanet! İlayda Altuntaş Kim?

Yeni yayın sezonuna hazırlanan Yemin dizisine eklenen yeni oyuncularda bir bir belli oluyor. Kanal 7 ekranlarının dikkat çeken dizilerinden birisi olan Yemin dizisine son olarak İlayda Altuntaş eklendi. Dizinin kadın başrolü olarak bilinen Özge Yağız’ın diziden ayrılmasının ardından yeni sezondan kimin geleceği beklenirken, o ismin İlayda Altuntaş olacağı konuşuluyor.

Yemin dizisi İlayda Altuntaş kimdir?

1995, Balıkesir doğumlu olan İlayda Altuntaş, Tunay Menajerlik şirketi bünyesinde bulunmaktadır. Fransa’da lise öğrenimini tamamlayarak yabancı dilini geliştiren güzel oyuncu, sonrasında aldığı oyunculuk eğitimleri ile birlikte oyunculuk hayatına adım attı.

Güzel oyuncu ilk olarak 2016 yılındaki Miss Turkey yarışması ile dikkat çekti. Bu yarışmada herhangi bir derece elde edemeyen Altuntaş, aldığı oyunculuk eğitimleri ile birlikte hayalini kurduğu oyunculuk hayatına girmek istedi. İlk defa izleyici karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, Yemin dizisi ile birlikte izleyicileri etkilemeyi planlıyor.

İlayda Altuntaş Yemin dizisi rolü karakteri

Dizide geçtiğimiz sezon Özge Yağız’ın canlandırdığı Reyhan karakterine hayat verecek olan İlayda Altuntaş, dizide başrol olarak bulunacak. Diziden kendi rızası ile ayrılmak isteyen Özge Yağız’ın yerine dizi ekibine dahil olan Altuntaş’ın performansı dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor.