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Yemin dizisi Özlem kimdir? Gerçek adı nedir? Öyküm Atmaca hakkında bilgiler

Yemin dizisinde Özlem karakterini canlandıracak olan Öyküm Atmaca, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Diziyi takip eden izleyiciler Öyküm Atmaca’nın hayatını araştırıyor. Diziye yeni dahil olan ve Özlem karakterini canlandıracak olan Öyküm Atmaca’nın hayatını sizler için derledik...

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:17
Yemin dizisi Özlem kimdir? Gerçek adı nedir? Öyküm Atmaca hakkında bilgiler
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Kanal 7’de ekranlarında izleyici ile buluşan Yemin dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Kanal 7’nin sevilen dizilerinden olan Yemin, farklı hikayesiyle izleyiciyi ekrana bağlıyor. Dizide Özlem karakterini oynayacak Öyküm Atmaca ise, merak ediliyor. Diziye yeni katılan ve Özlem karakterini canlandıracak olan Öyküm Atmaca’nın hayatını araştırdık. İşte Öyküm Atmaca’nın hayatı...

Yemin dizisi Özlem karakteri

Kanal 7’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yemin’e yeni bir isim katıldı. Özlem adıyla katılan karakterini oyuncu Öyküm Atmaca canlandıracak. Özlem’in nasıl bir karakter olduğuyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Dizide nasıl bir rol üstleneceğini de bilinmezler arasında.

Öyküm Atmaca’nın hayatı

Oyunculuğa yeni başlayan Öyküm Atmaca, sektöre de yeni girdi. Sektörün yeni yüzlerinden olan Öyküm Atmaca, 5 Temmuz tarihinde hayata gözlerini açtı. Eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde alan güzel oyuncu, burada Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okudu ve oyunculuk eğitimi aldı. Sektöre yeni girdiği için Öyküm Atmaca hakkında bilinenler oldukça az. İlk oyunculuk deneyimini de birkaç ay önce yaşayan Öyküm Atmaca, ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’da konuk oyuncu olarak görev aldı. Şimdi ise Kanal 7’de yayınlanan Yemin dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Özlem karakterini canlandıracak olan Öyküm Atmaca, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

Öyküm Atmaca’nın Instagram hesabı ne? Öyküm Atmaca’nın sevgilisi var mı?

Sektöre yeni giren Öyküm Atmaca’nın Instagram hesabında fazla bir takipçisi yok yaklaşım 800 kişinin takip ettiği Öyküm Atmaca, her geçen gün takipçi sayısını arttırıyor. Öyküm Atmaca’nın Instagram hesabı ise, @atmacaoykum . Öyküm Atmaca’yı takip etmek isteyen kişiler, bu hesabı takip edebilir.

Öyküm Atmaca ile ilgili merak edilen bir diğer soru ise sevgilisinin olup olmadığı. Atmaca’nın sevgilisinin olup olmadığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak güzel oyuncunun evli olmadığı kesinleşmiş bir bilgi.

Öyküm Atmaca’nın giyim tarzı

Maraşlı dizisinde konuk olarak yer alan Öyküm Atmaca, güzelliğinin yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çekmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni toplayan Öyküm Atmaca, fiziğiyle ve giydiği kıyafetlerle, hem Maraşlı dizisinin takipçilerinden hem de Yemin dizisinin takipçilerinden geçer not aldı. Güzelliğiyle ve giyim tarzıyla beğeni toplayan Öyküm Atmaca’nın oyunculuğu merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
öyküm AtmacaKanal 7Yemin
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