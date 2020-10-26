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Yemin dizisi neden yayınlanmadı? 27 28 Ekim Yemin neden yok? Yemin yeni bölüm ne zaman?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin yayınlanmadı. Dizinin yayınlanmamasının ardından izleyiciler Yemin dizisi 26-27-28 Ekim neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi soruları araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:05
Yemin dizisi neden yayınlanmadı? 27 28 Ekim Yemin neden yok? Yemin yeni bölüm ne zaman?
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Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Yemin bugün yayınlanmadı. Dizinin sevenleri 26 Ekim Pazartesi günü neden yayınlanmadığını merak ediyordu. Dizide daha önce bazı isimlerle de yolların ayrılması final iddialarını gündeme getirmişti.

26 Ekim Yemin dizisi var mı yok mu?


Hafta içi her gün yayınlanan Yemin dizisi 281. Bölümüyle bugün yayınlanmadı. Dizinin yayınlanmamasının nedeni merak ediliyordu. Diziyle ilgili yapılan açıklamada dizinin artık hafta içi değil hafta sonu yayınlanmasına karar verildi. Bu kararın arkasında ise dizinin düşen reytingleri olarak gösterildi.

Yemin 281. bölüm var mı yok mu?

Yemin dizisinden daha önce başrol oyuncusu Özge Yağız’ın ayrılması dizinin büyük bir düşüş yaşamasına neden oldu. Öte yandan dizinin reyting oranları da düştü ve kanal yönetimi dizisinin hafta sonları yayınlanmasına karar verdi. Dizinin 281. Bölümü 31 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Yemin dizisi final mi yapıyor?

Yemin dizisinin düşen reyting oranlarının ardından kanalın bir diğer dizisi Emanet’in de artan reyting oranları Yemin dizisinin final yapma iddialarını güçlendiriyor. Kanal 7 yönetimi Emanet dizisiyle yola devam etme kararı alabilir. Öte yandan Yemin dizisinin stok bölümlerinin bitmesi final yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:05
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DiziYemin
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