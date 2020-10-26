Yemin dizisi neden hafta içi yayınlanmıyor, neden hafta sonuna alındı? Yemin final mi yapacak?

Kanal 7 aracılığı ile izleyicisi ile buluşan ve dönemin en gözde yapımlarından biri haline gelen Yemin adlı dizinin gelecek olan yeni bölümleri başka bir güne atıldı. Başka bir güne atılmasının nedeni ise düşük izlenme oranları oldu. Dizi severler yoğun bir şekilde karara karşı çıkarken dizinin akıbeti ise belirsizliğe doğru sürüklendi.
YEMİN DİZİSİ ARTIK HAFTA SONLARI YAYINLANACAK!
YEMİN DİZİSİ ERKEN FİNALE Mİ GİDECEK
Eğer dizinin yayınlanan stok bölümleri de izleyiciler tarafından ilgi görmez ve izlenme oranları düşerse dizinin ekranlara erken final ile veda etmesi söz konusu olacak.
Son Güncelleme: 26.10.2020 20:56