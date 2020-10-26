Yemin dizisi neden hafta içi yayınlanmıyor, neden hafta sonuna alındı? Yemin final mi yapacak?

Kanal 7 aracılığı ile izleyicisi ile buluşan ve dönemin en gözde yapımlarından biri haline gelen Yemin adlı dizinin gelecek olan yeni bölümleri başka bir güne atıldı. Başka bir güne atılmasının nedeni ise düşük izlenme oranları oldu. Dizi severler yoğun bir şekilde karara karşı çıkarken dizinin akıbeti ise belirsizliğe doğru sürüklendi.

YEMİN DİZİSİ ARTIK HAFTA SONLARI YAYINLANACAK!

Yemin dizisinin hafta sonu yayınlanmasının kalıcı bir şekilde devam etmesi planlanmıyor. Gün değişikliğinin sebebi ise stokta kalan bölümlerin yayınlanacak olması. Lakin eğer dizi hafta sonlarında da istediği izlenme oranlarına ulaşamaz ise erken final söz konusu olabilir!

YEMİN DİZİSİ ERKEN FİNALE Mİ GİDECEK

Eğer dizinin yayınlanan stok bölümleri de izleyiciler tarafından ilgi görmez ve izlenme oranları düşerse dizinin ekranlara erken final ile veda etmesi söz konusu olacak.