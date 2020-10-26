İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 26.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

26 Ekim 2020 Pazartesi 18:20
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

Yemin dizisinin merak edilen karakterlerinden biri olan Narin’in annesi Münevver’in kim olduğu belli oldu. Ekranların sevilen dizisi Yemin’e yeni bir oyuncu katıldı. Münevver karakteriyle Yemin dizisine katılan Narin’in annesinin kim olduğu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Yemin Dizisi Münevver Kimdir?


Kanal 7 ekranlarından yayınlanan ve en çok sevilen dizilerinden biri olan Yemin dizisinin en çok merak edilen karakterlerinin başında gelen Münevver’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Dizideki Münevver, Narin’in annesi olarak rol almaktadır. Münevver kızını uzun zaman sonra bulmuştur. Kızını çok sevmektedir. Ancak Narin annesini üzen bir çocuktur. Yemin dizisindeki Münevver’in gerçek adı Melahat Abbasova’dır.

Melahat Abbasova Kimdir?

18 Mayısıs 1969 yılında Azerbaycan’da Bakü’de dünyaya gelen Melahat Abbasova, Azerbaycan Güzel Sanatlar Enstitüsü Tiyatro ve Sinema Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kendisi boğa burcudur. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapmaktadır. Başarılarından dolayı 1988 senesinde Yılın Televizyon Sanatçısı ödülünü almıştır. Kendisi hem Azerbaycan’da hem de Rusya’da farklı yapımlarda rol aldı. Bakü’de evlendi ve 1991 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu yıldan itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya devam ediyor.

Melahat Abbasova Oynadığı Diziler

  • 2017 – Sevda’nın Bahçesi  (Tatyana)
  • 2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Müberra Eren)
  • 2015 – Seddülbahir 32 Saat
  • 2014 – Emanet (Perihan Serman)
  • 2009 – Kız Kaçıran (Gülgün)
  • 2006-2008 – Binbir Gece (Mihriban)
  • 2005 – Köpek (Yezdan)
  • 2005 – Asla Unutma
  • 2004 – Hayatın İçinden (Rabia)
  • 2004 – Gece Yürüyüşü (Avukat)
  • 2001 – Derman Bey (Suzan)
  • 2000 – Paşa Baba Konağı (Bedia)
  • 2000 – Eskici Baba
  • 1998 – Kırık Hayatlar (Ayten)
  • 1998 – Ayrı Dünyalar (Zehra)
  • 1996 – Hüzün Çiçeği
  • 1995 – Çiçek Taksi
  • 1993 – Süper Baba (Canan)

Melahat Abbasova Oynadığı Filmler

  • 2014 – Kardeşlik Adası (Gülşen)
  • 2013 – Kızım İçin (Rukiye)
  • 2012 – Mahmut İle Meryem
  • 2009 – Konak (Selma)
  • 2005 – Hacı (Zühal)
  • 2004 – Brindar
  • 2002 – Yaralı
  • 1997 – Yalan (Ayşe)
  • 1997 – Kolsuz Bebek (Güzin)
  • 1986 – Süreyya


Son Güncelleme: 26.10.2020 18:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7MünevverYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç?
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
İncir Ağacı neden yayınlanmıyor? İncir Ağacı final bölümü olacak mı? TRT 1 İncir Ağacı bitti mi, final yapacak mı?
Netflix Fatma dizisi ne zaman başlayacak? Fatma dizisinden ilk kareler yayınlandı
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı
2020 çocuk parası ne kadar, nasıl alınır?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
10 Kasım resmi tatil olacak mı? 2020 10 Kasım hangi güne denk geliyor, hafta içi mi?
KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler
İpotekli ihtiyaç kredisi çekme şartları nelerdir? Ne tür ipotekler kabul edilir?
ASDEP için açılan personel alımına yoğun ilgi: KPSS sınırı olmayacak
İşaret dili çevirmeni olmak için ne okumak lazım, nasıl olunur?
Kimse Bilmez Nedim Saymaz kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Kurtaran hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gamze Acar ve Pakize kimdir? Yeni hafta yarışmacıları hakkında bilgiler
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Ekim 2020 Pazartesi
Blu TV Saygı dizisi 1.bölüm ne zaman yayınlanacak? Saygı dizisi konusu ve oyuncuları
Engelli maaşı nedir, özellikleri nelerdir? 2020 Engelli maaşı alma şartları
Yasak Elma Yiğit kimdir? Yiğit Doğaç Yıldız hakkında bilgiler
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir? Yeni yarışmacı Aleyna Türkoğlu hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.