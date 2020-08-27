Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?

Kanal 7’nin sevilen dizilerinde Yemin, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Dizi yeni sezona hazırlanırken, dizide boy gösterecek yeni oyuncular da belli olmaya başladı. Dizide Münevver karakterine hayat verecek kişinin kim olacağı merak edilirken, bu ismin Melahat Abbasova olacağı açıklandı. Birçok oyuncuya ülkemizde oyuncu koçluğu eğitimi sağlayan Azeri oyuncu, yeni sezonda Yemin dizisindeki Narin karakterinin annesi olan Münevver karakterine hayat verecek.
Yemin Münevver kimdir?
Son Güncelleme: 27.08.2020 19:04