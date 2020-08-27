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Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?

Yemin dizisi yeni sezon hazırlıklarına yeni oyuncuları ile devam ediyor. Diziye son olarak katılan Melahat Abbasova, Narin karakterinin annesi olan Münevver karakterini canlandıracak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:04
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandıracak? Melahat Abbasova kim?
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Kanal 7’nin sevilen dizilerinde Yemin, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Dizi yeni sezona hazırlanırken, dizide boy gösterecek yeni oyuncular da belli olmaya başladı. Dizide Münevver karakterine hayat verecek kişinin kim olacağı merak edilirken, bu ismin Melahat Abbasova olacağı açıklandı. Birçok oyuncuya ülkemizde oyuncu koçluğu eğitimi sağlayan Azeri oyuncu, yeni sezonda Yemin dizisindeki Narin karakterinin annesi olan Münevver karakterine hayat verecek.

Yemin Münevver kimdir?


Dizide Narin karakterinin annesi olarak yer alacak olan Münevver karakteri, kızını yıllar sonra bulan bir anne olarak izleyici karşısına çıkacak. Kızının izini yıllar önce kaybeden Münevver, uzun yılların ardından kızı Narin’e kavuşacak. Narin ise geçmişte dair şüpheleri ve siniri ile annesini zor kabulleneceğe benziyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:04
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Anahtar Kelimeler:
Yemin MünevverYemin Dizisi
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