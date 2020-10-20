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Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 20.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 09:23
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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3. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Yemin dizisinde Kumru karakteri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Narin’in küçük kardeşi olan Kumru karakterine hayat veren isim Elif Özkul olurken, diziye yeni giren karakterler arasında en çok sevilen karakterlerden biri de Kumru oldu.

Yemin Kumru kimdir?

Dizide Münevver’in küçük kızı olan Kumru, Narin’in de kardeşidir. Kıskanç ve kötü bir karakteri bulunan Kumru ablası Narin’i sevmemektedir. Münevver kocası öldükten sonra Narin’i terk edip yeni biriyle evlenmiştir. Annesi ile birlikte olan Kumru Narin ile sonradan tanışır. Münevver yaptığı hatanın farkına vararak yıllar sonra kızı Narin’in karşısına çıkmak ister.

Narin ile karşılaşamayan Münevver bu durumdan dolayı Kumru’ya iyi davranmamıştır. Kumru’yu Narin diyerek seven Münevver bu nedenle Kumru’yu da kendinden soğutmuştur. Bu şekilde büyüyen Kumru ablasından nefret etmektedir. Ablasını bulup yanına gelen Kumru, ablası Narin’den intikam alarak kendini rahatlatmak istemektedir.


Elif Özkul kimdir?

1988 Erzurum doğumlu olan güzel oyuncu Elif Özkul, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına spiker olarak başlayan Özkul, Habertürk ekranlarında haber spikerliği yapmıştır.

Show TV’de magazin sunuculuğu da yapan Elif Özkul, sunuculuk alanından dizi hayatına transfer olmuştur. İlk olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde kendisine rol bulan güzel oyuncu, son olarak Yemin dizisinin kadrosuna katılmıştır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 09:23
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Anahtar Kelimeler:
Elif ÖzkulYemin
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