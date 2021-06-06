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Yemin 345.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 345.bölüm fragmanı Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 345.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 345.bölüm izle 12 Haziran 2021 Cumartesi 19:00’da Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

06 Haziran 2021 Pazar 21:19
Yemin 345.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
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Yemin 345.bölüm fragmanı 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 345.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 345.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 19:00’u gösterdiğinde başlıyor. Yemin 345.bölüm 12 Haziran 2021 Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 345.bölüm fragmanı

Yemin 345.bölüm 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin son bölüm özeti

Ümit ölümün eşindedir. Diğer yandan Emir Feride’yi kurtarmanın peşindedir. Ümit’in ölümü her şeyi değiştirebilir. Feride sonunda her şeyi Emir’e söyler. Feride ile Emir şimdi çok daha dikkatli olmalıdır. Emir ile Özlem Ümit’i köşeye sıkıştırmanın planlarını aramaktadır. Ümit’in aklındaki kötü planlara karşı herkesi etkileyecektir. Her şeyi evdeki kamera sisteminden izleyen Emir, Feride’nin tehlikede olduğunu görür ve harekete geçer. Eve geldiğinde Emir büyük bir sürprizle karşılaşır.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:19
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FragmanKanal 7Yemin
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