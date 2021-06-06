İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Yemin 344.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Kanal 7

Yemin 344.bölüm fragmanı Pazar akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 344.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 344.bölüm izle 6 Haziran 2021 Pazar 19:00’da Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

06 Haziran 2021 Pazar 13:34
Yemin 344.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Kanal 7
Takip Et:

Yemin 344.bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 344.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 344.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 19:00’u gösterdiğinde başlıyor. Yemin 344.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 344.bölüm fragmanı

Yemin 344.bölüm 6 Haziran 2021 Pazar günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 343.bölüm özeti

Ümit ölümün eşindedir. Diğer yandan Emir Feride’yi kurtarmanın peşindedir. Ümit’in ölümü her şeyi değiştirebilir. Feride sonunda her şeyi Emir’e söyler. Feride ile Emir şimdi çok daha dikkatli olmalıdır. Emir ile Özlem Ümit’i köşeye sıkıştırmanın planlarını aramaktadır. Ümit’in aklındaki kötü planlara karşı herkesi etkileyecektir. Her şeyi evdeki kamera sisteminden izleyen Emir, Feride’nin tehlikede olduğunu görür ve harekete geçer. Eve geldiğinde Emir büyük bir sürprizle karşılaşır.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 06.06.2021 13:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Fragman322.bölümDiziYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Netflix de en iyi filmler ve diziler
Kanal D Baht Oyunu Ada ( Cemre Baysel ) kimdir?
Kanal D Baht Oyunu Ada ( Cemre Baysel ) kimdir?

Popüler Haberler

Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada yılan sokması görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada yılan sokması görmek rüyasının tabiri
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan'in hayatı
TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında ne var?
Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Galatasaray yeni sezon forması açıklandı mı, paylaşılan görseller doğru mu? GS yeni sezon forma fiyatları ne kadar olacak?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 6 Haziran 2021 Pazar
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 100. Bölüm fragmanı izle
7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Fox TV yeni dizi Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu belli oldu!
Star TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.