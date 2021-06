Yemin 344. Bölüm izle 6 Haziran Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 344.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 344.bölümüyle 6 Haziran Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölüm canlı izle ve HD kalitede bu akşam Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 344.yeni bölüm 6 Haziran Pazar günü saat 19:00'de Kanal 7'den izleyicisiyle buluşuyor.

Yemin 344.bölüm özet

Ümit ölümün eşindedir. Diğer yandan Emir Feride’yi kurtarmanın peşindedir. Ümit’in ölümü her şeyi değiştirebilir. Feride sonunda her şeyi Emir’e söyler. Feride ile Emir şimdi çok daha dikkatli olmalıdır. Emir ile Özlem Ümit’i köşeye sıkıştırmanın planlarını aramaktadır. Ümit’in aklındaki kötü planlara karşı herkesi etkileyecektir. Her şeyi evdeki kamera sisteminden izleyen Emir, Feride’nin tehlikede olduğunu görür ve harekete geçer. Eve geldiğinde Emir büyük bir sürprizle karşılaşır.

Yemin son bölüm özet

Ümit, Feride’ye karşı kurduğu hain planı Emir ve Özlem tarafından görülür. Ancak son anda kameralar kapanır ve sonunu izleyemezler. Daha sonra olayın ciddiyeti ortaya çıkar. Emir, Feride’yi kurtarmak için gider ancak Ümit yaralıdır. Feride cinayet işlediğini düşünür. Emir ise Ümit’i kurtarmaya çalışır. Songül acımasız bir şekilde devam eder. Kemal beş parasız kalmıştır.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez.

Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir.

Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin oyuncuları kim?

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 344.yeni bölüm 6 Haziran Pazar günü saat 19:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.