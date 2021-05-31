İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Yemin 343.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Yemin 343.bölüm fragmanı Cumartesi akşamı Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 343.bölüm fragmanını tek parça, HD olarak içeriğimizden izleyebilirsiniz. Yemin 343.bölüm izle 5 Haziran 2021 Cumartesi 19:00’da Kanal 7 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:44
Yemin 343.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Takip Et:

Yemin 343.bölüm fragmanı Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yemin dizisi son bölümüyle çok beğenildi. Bu bölümün ardından Yemin 343.bölüm fragmanı ve özeti gündeme getirildi. Yemin 343.bölüm fragmanını full HD olarak içeriğimizde izleyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin saatler 19:00’u gösterdiğinde başlıyor. Yemin 343.bölüm 5 Haziran 2021 Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

Yemin 343.bölüm fragmanı

Yemin 343.bölüm 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yemin dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Yemin son bölümde ne oldu, Kanal 7 Yemin yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Yemin 340.bölüm özeti

Ümit, Feride’ye karşı kurduğu hain planı Emir ve Özlem tarafından görülür. Ancak son anda kameralar kapanır ve sonunu izleyemezler. Daha sonra olayın ciddiyeti ortaya çıkar. Emir, Feride’yi kurtarmak için gider ancak Ümit yaralıdır. Feride cinayet işlediğini düşünür. Emir ise Ümit’i kurtarmaya çalışır. Songül acımasız bir şekilde devam eder. Kemal beş parasız kalmıştır.

Kanal 7 Yemin yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız...

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir’in gözü hiçbir şeyi görmez. Öyle ki kendi çocuğunu dahi görmek istemeyen Emir savrulmaktadır. Aileye gelen sürpriz bir misafirle Emir’in yeniden hayata tutunmaya başlayacaktır.

Emir’in bakmadığı çocuğuna ise Kemal ve Narin çifti sahip çıkar. Kemal ve Narin’in bebekleri olmadığı için Emir’in çocuğuna kendi çocukları gibi bakar ve ona adeta kol kana gererler. Emir’i hayata döndürecek davetsiz misafir arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de getirmektedir. Bu sırlar zamanla gün yüzüne çıkacak ve Tarhun ailesinde sular durulmayacaktır. Emir ailesi ve acısının yanında olanlarla da uğraşmak zorunda kalacaktır.

Yemin oyuncuları

Karamel Yapım tarafından hazırlanan dizinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer alıyor. Dizide bu ikiliye Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 31.05.2021 23:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Fragman322.bölümDiziYemin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Show TV canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Fox TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?

Popüler Haberler

Yemin 343.bölüm fragmanı ve 5 Haziran 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
26 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Kuruluş Osman, Sadakatsiz reyting birincisi kim oldu?
Show TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 27 Mayıs 2021 kripto paralarda son durum
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
TV yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı yayında! Kağıt Ev 7. yeni bölümde neler olacak?
Maraşlı yeni bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi - Maraşlı yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 2 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Fragmanı – 1 Haziran 2021 Salı
Anne babaların bilgisayar oyunlarını yasaklaması doğru mu?
Nöbetçi Noter 30 Mayıs 2021 Pazar açık noterler listesi - 30 Mayıs 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
TV yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Menajerimi Ara 40.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Star TV
Okulların kapanma tarihi açıklandı mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR
Bu akşam hangi diziler var? 30 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMMADIR

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.