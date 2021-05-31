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Yemin 342. Bölüm izle 30 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle

Yemin 342.bölümüyle 30 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenleri Kanal 7 Yemin 342.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor. Hafta sonları yeni bölümleriyle yayınlanan Yemin yeni bölüm canlı izle, Yemin son bölüm tek parça ful HD izle olarak Kanal 7'den ekranlara gelecek.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:44
Yemin 342. Bölüm izle 30 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin 342.yeni bölümüyle merakla bekleniyordu. Yemin 342.bölümüyle 30 Mayıs Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara gelen Yemin son bölüm canlı izle ve HD kalitede bu akşam Kanal 7 ekranlarından yayınlanacak. Yemin 342.yeni bölüm 30 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de Kanal 7'den izleyicisiyle buluşuyor.

Yemin 342.bölüm özet

Ümit, Feride’ye karşı kurduğu hain planı Emir ve Özlem tarafından görülür. Ancak son anda kameralar kapanır ve sonunu izleyemezler. Daha sonra olayın ciddiyeti ortaya çıkar. Emir, Feride’yi kurtarmak için gider ancak Ümit yaralıdır. Feride cinayet işlediğini düşünür. Emir ise Ümit’i kurtarmaya çalışır. Songül acımasız bir şekilde devam eder. Kemal beş parasız kalmıştır.

Yemin son bölüm özet

Emir ormanlık alanda bir kadın cesedi bulacak. Bu cesedin Feride’ye ait olup olmadığı merak konusu. Ümit Emir’in vazgeçmediğini öğrenince çok sinirlenir. Tüm sinirini Feride’den çıkarır. Cavidan Ümit’in Feride’yi sıkıştırdığını görür ve kızı rahat bırakmasını ister. Özlem ve Emir haber alamadıkları Feride’yi aramaya başlar. Bu sırada ormanda bilekleri kesik halde bir kadın cesedi bulunur.

Narin ise Kemal’in tüm mal varlığını kaybettiğini öğrenir. Riskli bir gebelik dönemi yaşayan Narin bu durumun ardından daha da strese girer. Narin ve Songül Holding’de bir kez daha karşı karşıya gelir. Kemal çıkmaz bir noktadadır. Narin ise kocasına verdiği destekle onu ayakta tutmaya çalışır.

Yemin 342.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Yemin konusu ne?

Eşi Reyhan’ın vefatının ardından kendisini kaybeden Emir, küçük oğlunu dahi görmek istemez. Emir yaşadığı büyük acının yanı sıra annesiz büyümüş biridir. Hayatta talihsizlikler peşini bırakmayan Emir bir şekilde toparlanmak istemez.

Tarhun ailesinde yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Emir hayattan kopmuş bir şekilde devam ederken bir anda eve davetsiz misafir gelir. Bu davetsiz misafir Emir’in yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Ancak bu kişi arkasında sırlarla dolu bir geçmişi de beraberinde getirmiştir.

Narin ise Emir’in bakmadığı bebeği eşi Kemal ile sahip çıkar. Kemal ve Narin çifti bebeğin ailesi olur ve ona kol kanat gerer.

Yemin oyuncuları kim?

Karamel Yapım imzalı Yemin dizisinin başrollerinde Gökberk Demirci ve Cansu Tuman yer almaktadır. İkiliye dizide ikiliye Can Verel, Yağmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan ve Berkant Müftüler gibi sevilen isimlerde eşlik etmektedir.

Yemin yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yemin 342.yeni bölüm 30 Mayıs Pazar günü saat 19:00’de Kanal 7 ekranlarından yayınlanıyor. Yemin son bölüm canlı ve full HD şekilde Kanal 7 sitesi üzerinden izlenebiliyor.

 



Son Güncelleme: 31.05.2021 23:44
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321.bölümKanal 7DiziYemin
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